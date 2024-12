Dólar pisado, inflación, Kueider y la convocatoria al peronismo: qué dijo Cristina Kirchner

Cristina Kirchner asumió oficialmente su cargo de presidenta del Partido Justicialista a un año de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada e invitó a plantearse «¿Qué está pasando con un gobierno que ganó las elecciones en ballotage con los votos antiperonistas?». Lo hizo al cabo del acto que encabezó en la UMET, del cual fue única oradora. Su exposición hizo foco en la crítica la administración libertaria. «No hay modelo productivo, simplemente hay un modelo de valorización financiera», dijo CFK, quien calificó de «desconectado de la realidad» y «repetitivo» al discurso de anoche de Milei por cadena nacional.

La expresidenta criticó el juego del «carry trade», con una rentabilidad en dólar del 50 por ciento: «¿Quién va a invertir en cualquier cosa que dé trabajo?». «Es lo que está pasando, que la cuentan como quieran», remató.

La titular del PJ repasó la propuesta electoral de «dolorización» y «motosierra» de Milei y reconoció que «hay una aceptación de la sociedad a un ajuste violento con otros sectores». «Disney queda lejos, estamos acá en la Argentina», agregó Cristina, que luego cerraría el discurso marcándole a Milei: » Este hombre no entiende el mundo en el que vive, está en Disney, en un cumpleaños, viendo a Rocky… ¡No nos merecemos esto los argentinos!»

La presidenta del PJ consideró que hubo gente que fue engañada por la dolarización, que «pensó que podía pasar a ganar el mismo sueldo en dólares» y afirmó: «Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el Sol. Es la cuarta experiencia de valorización financiera que vivimos en la Argentina» y la comparó con la de «Martínez de Hoz y la tablita. Es lo que está sucediendo en la Argentina, no hay modelo productivo».

En el escenario la acopañaron los vicepresidentes del PJ: los jefes de bloque de Diputados, Germán Martínez; y del Senado, José Mayanas; la senadora Lucila Corpacci y el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli

Los salarios en dólares y las burbujas financieras

CFK apuntó que Milei habló de la mejoría de los salarios en dólares, pero le pidió que recuerde a «cuánto está la canasta básica en dólares» y ejemplificó: «Todos los argentinos que tienen dólares se van a comprar a Chile, Paraguay, a Estados Unidos o se lo manda a pedir por Amazon».

«Esto trae consecuencias macroeconómicas, socioeconómicas y políticas. En lo macro, desde julio tenemos un déficit en la cuenta corriente del Estado, porque no alcanza para cubrir el déficito de los servicios y menos para los intereses de la deuda, de 1.000 millones por mes», resaltó Cristina.

La presidenta del PJ reconoció el superávit comercial del primer semestre, en base a pisar las importaciones, y que el «blanqueo fue exitoso», «mucho más que el de Macri». Pero calificó a ambas acciones como «burbujas financieras» y adivirtió que «entran dólares, pero estamos siempre estamos en reservas negativas».

La inflación y «la primer gran falacia del señor Milei»

Sobre la cifra de inflación de 2,4 para noviembre, publicada este miércoles por el Indec, Cristina analizó que alimentos y bebidas van a la baja, mientras que tarifas, transporte y prepagas van por arriba. «Acá se descubre la primera gran falacia del señor Milei. Se cansó de decir que el gran problema era la emisión monetaria, sin embargo, no para de pisar el dólar e interviene porque sabe que donde se mueve el tipo de cambio le impacta en la inflación«, indicó.

«Se comprueba lo que nosostros venimos diciendo hace mucho tiempo, que en la economía bimonetaria de la Argentina, la inflación está atada a la variación del tipo de cambio y todos los periodos donde se mantiene un tipo de cambio bajo se produce: déficit de cuenta corriente, desindustrialización, perdida de empleo y cierre de fábricas«, defendió la posición que la actual presidente del PJ viene advirtiendo desde la previa de la victoria de Milei.

«Este va a ser el paisaje que vamos a ver en la Argentina», pronosticó y recordó que el ajuste fue contra los jubilados, las transferencias a las provincias, los salarios del sector público y la educación.

Energía nuclear y libre comercio

La presidente del PJ marcó que Milei ingresó «un tema nuevo» en su discurso de ayer al mencionar un Plan Nuclear y le recordó la existencia de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y que el primer plan nuclear en la Argentina estuvo impulsado por Juan Domingo Perón; mientras que durante su gestión se vendieron reactores nucleares pequeños al mundo. «De Bariloche, del INVAP, de la Conae, de los científicos argentinos que esta gente desprecia profundamente», le pidió hacer memoria a Milei.

Sobre el anuncio de tratado de libre comercio con Estados Unidos, Cristina le apuntó: «¿Nadie le avisa que no somos complementarios con la economía de Estados Unidos?». «Hay un deconocimiento y, al mismo tiempo, un infantilismo y cholulismo impresionante», lamentó la presidenta del PJ y puso como ejemplo la admiración por Elon Musk: «Está fascinado con alguien que es un industrial norteamericano con tecnología de punta y tiene un proyecto industrial, del que Milei reniega».

El caso Kueider

La titular del PJ marcó como «consecuencia políticas» del modelo de Milei y, en particular del RIGI –que calificó como «un remate de nuestro bienes naturales»–, el caso del senador Edgardo Kueider. «Le dieron tantas vueltas a los malayos que terminaron con la planta de GNL, que lo único que van a lograr es colocar un buque en Río Negro y no va a haber ninguna inversión en tierra salvo el gasoducto para llevarse todo», denunció antes de plantear: «Quiero hablar de lo que va a pasar manaña en el Senado», respecto de la sesión en la que se debatirá la expulsión del senador entrerriano.

«No hay antecedentes en la historia», marcó Cristina sobre la detención del senador en Paraguay e hizo un paralelismo del caso Ley Bases-Kueider con el pacto Roca-Runciman; el «diputrucho» de 1992 para la privatización de gas del Estado y «la Banelco» para aprobar la reforma laboral en 2000.

«El hilo conductor son las leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación. Cada episodio está vinculado al despojo de la Argentina. Nunca van a encontrar un hecho de esto cuando se tratan propuestas de gobiernos populares, nacionales y democráticos. Esto siempre sucede en gobierno neoliberales de despojo», denunció.

«El peor de los infiernos»

¿Por qué nos está pasando?», preguntó Cristina luego de dar el marco de la situación socioeconómica actual y citó una parte de su discurso del 18 de mayo de 2019, cuando anunció la fórmula del Frente de Todos, que encabezó Alberto Fernández y ella lo acompañó como vicepresidenta.

«Una coalición electoral no solo capaz de ganar en las próximas sino que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido», se parafraseó la ex vicepresidenta sobre las expectativas incumplidas del Frente de Todos y repitió una frase clave de aquel discurso: «Una nueva frustración, no tengo dudas sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos».

La ex vicepresidenta consideró lo ocurrido como «un fracaso de la política» y recordó que, en 2020, Sergio Massa había anunciado un crecimiento de la economía, pero ella había advertido entonces que había que «alinear los precios de la economía para que la guita del crecimiento no se la llevaran cuatro vivos».

«Jamás deberíamos haber aceptado firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones que se hicieron. Fue fatal para nuestro gobierno«, sentenció y recordó la renuncia «intempestiva» del ministro de Economía Martín Guzmán.

Cristina explicó que no encabezó aquella fórmula presidencial del Frente de Todos, para enfrentar a Mauricio Macri, por cómo fue «oradada» y mostró una tapa de Clarín con la denuncia de supuestas cuentas offshore de Máximo Kirchner, caso por el que terminó absuelto. Y agregó en esa misma tapa del matutino –que comparó con los papiros egipcios para comprender la historia– una dura crítica a la CGT: «‘Arranca el paro por Ganancias’ –leyó y continuó– La CGT paraba en esa época».

«La denostación permanente de la política contribuyó a creer un clima antipolítica. Nos hacemos cargo los políticos del fracaso de un gobierno, háganse cargo los demás de las cosas que han hecho para explicar lo que nos está pasando», exigió.

Como otra parte del «¿por qué?» Cristina señaló también el rol del «Partido Judicial», al que describió, hasta la acutalidad, como «coptado y diseñado para cubrir los negocios que se hicieron durante el macrismo y el neoliberalismo y sobreseerlos; y para perseguir a los peronistas».

El ultimó «¿por qué?», la presidenta del PJ habló de la burguesía nacional. «Las rentabilidades durante el 2024 fueron formidables, también lo fueron durante nuestra gestión y durante 2021 y 2022», les marcó y criticó: «Se nuclean en las grandes centrales, desde las que dictan cátedra, y se oponen a los modelos de distribución que plantea el peronismo, pero no plantean un modelo productivo alternativo que le permita acumular a la Nación. No han tenido esa responsabilidad».

En ese tono, Cristina le marcó a la burguesía nacional abrazarse a ciclos de «depredación y apropiación», como el que encabeza Milei. «Estas son las cuestiones que tenemos que discutir los argentinos, los peronistas. No vale la pena llegar al Gobierno e intentar quedar bien con todos, porque terminás siendo un fracaso», concluyó.

El rol del Partido Justicialista

En el último tramo de su discurso, Cristina planteó el «¿qué hacer?» y convocó al Partido Justicialista a desarrollar cinco tareas: formar, informar, planificar, divulgar y organizar. «Vamos a presentar en marzo una propuesta de trabajo, porque necesitamos formar e informar también a la sociedad», adelantó.

En ese punto, Cristina exigió a quienes tienen responsabilidades dirigenciales en el peronismo no ser «solamente militantes electorales» y los convocó a «volver a ser militantes políticos». «Formo parte de una generación que se formó como militante política, electoral imposible porque no había elecciones», contrapuso.

«No puede ser que todo se reduzca a una pelea de carácter electoral, y pasa una elección y no pasa más nada. Es parte del desastre de la política en la Argentina», sentenció y pidió: «Es importante que nos comprometamos a generar un espacio de discusión y de trabajo para poder debatir esta Argentina que va a ser compleja y difícil; y es por eso que nos tiene que comprometer más para generar un modelo que incorpore a las grandes mayorías cuando esto finalmente termine».

«Ya lo hemos visto en los setenta con la dictadura, lo vivimos con la convertibilidad, lo vivimos con el macrismo; finalmente esto termina y cada vez dura menos porque el endeudamiento es más grande y las necesidades también», anticipó y concluyó: «El tiempo que viene es de cierre de las naciones, de defensa de su patrimonio industrial y a ese mundo tenemos que enfrentarnos. Y este hombre (Milei) que no entiende el mundo en el que vive, está en Disney, en un cumpleaños, viendo a Rocky… ¡No nos merecemos esto los argentinos!»