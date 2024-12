Con la CGT en crisis, sus referentes apuntan a intervenir en la interna del peronismo

La renuncia de Pablo Moyano al triunvirato de conducción de la CGT no produjo, como algunos esperaban, una estampida en el Consejo Directivo. Tampoco hubo una convocatoria abierta de parte del camionero a sectores de la central para que lo acompañen en una acción de lucha tal como proponía al conjunto de la organización sindical.

La desautorización de Hugo Moyano y la confirmación de que su cargo en el triunvirato será asumido por un miembro del mismo sindicato de Camioneros obligaron a Pablo a recluirse y enfocarse en la interna de su propio gremio para intentar reconstruir una mayoría adepta que, a su turno, le permita abordar al resto del movimiento obrero.

El sector mayoritario de la conducción cegetista, conocido como «los Gordos» y de diálogo abierto con el gobierno nacional, no escatimó en calificativos: «Pablo no firma, no administra, no gerencia ningún sindicato ni una obra social. Es un outsider. Nunca tuvo un cargo, una responsabilidad. Es solamente portador de un apellido», dijo Gerardo Martínez, de la Uocra y aliado de Héctor Daer, la principal pata del triunvirato.

En este cuadro, Luis Barrionuevo y Carlos Acuña, referentes de la tercera pata, tomaron la iniciativa de agrupar una cuarentena de sindicatos con el propósito de atacar a Moyano y construir un partido político mediante el cual puedan tallar en la interna del peronismo.

El Movimiento Nacional Sindical Peronista, tal el nombre que eligieron, se reunió en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA). Resaltó la presencia de Andrés Rodríguez, titular de la UPCN y secretario adjunto de la CGT. Oscar Rojas, secretario general del SOMRA, sintetizó el mitin señalando al portal Infogremiales que “la idea es generar un partido político para salir a jugar. Ya nos cansamos de que utilicen la dedocracia y que el gremialismo no figure en nada”.

Según el dirigente, “en el Congreso tenemos dos gremialistas: uno es radical y hay otro que no sabemos qué es”, en referencia al bancario Sergio Palazzo y al adjunto del SMATA, Mario “Paco” Manrique, que se retiró de la CGT días antes que lo hiciera Moyano.

El dardo fue contra el kirchnerismo puro que fue el que habilitó esos escaños dentro de las listas de Unión por la Patria. Los dirigentes del bloque dialoguista, además, se mostraron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ahora enfrentado con Máximo Kirchner. Fue en la inauguración de un nuevo sanatorio de la UPCN. Allí, Rodríguez dijo: “A este gobernador tenemos que apoyarlo políticamente”. Días antes caracterizó que Cristina Fernández de Kirchner “ya no es para nada hegemónica en el peronismo”.

La decisión de priorizar la construcción de una alternativa política al interior del peronismo da cuenta de que la mira está puesta en las elecciones de 2025 y no en la disputa callejera con el gobierno que, evalúan, ha logrado estabilizarse al menos circunstancialmente.

Rojas explicó que el agrupamiento se manifestó explícitamente en favor del diálogo tripartito con el gobierno y los empresarios.

Las CTA se mueven

Ante la crisis interna de la CGT y las disputas al interior del peronismo, las CTA, en pleno proceso de reunificación, decidieron tomar la iniciativa y convocar a una movilización el próximo jueves a la Plaza de Mayo. Uno de los principales sindicatos de la CTA Autónoma, ATE, de Rodolfo Aguiar, acompañará la jornada con un paro de 24 horas.

Sobre las alianzas que buscan tejer hacia la movilización, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, señaló a Tiempo que aún no tuvieron contacto con Pablo Moyano y agregó que en una conferencia de prensa que realizarán mañana para anunciar la movilización estarán presentes varios gremios de la CGT, “en particular los de la Corriente Federal de Trabajadores como los bancarios y los gráficos. El SMATA también. Están las puertas abiertas para quien se quiera sumar. Seguramente convoquen los Aceiteros”.

Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA Autónoma, señaló que la movilización se hará con la consigna «La patria no se vende». «Estamos convocando a una gran jornada federal de lucha con movilizaciones en todo el país y un acto central en Plaza de Mayo», le dijo a Tiempo. El dirigente puntualizó que, además de las organizaciones mencionadas, también serán de la partida “movimientos industriales, curas de opción por lo pobres y curas villeros, así como la pastoral evangélica. También movimientos estudiantiles y organismos de derechos humanos, integrantes del frente nacional rural, corrientes políticas del más amplio arco que van desde el peronismo, pasando por la izquierda y la izquierda trotskista. También estarán los aceiteros, la Unión Ferroviaria y el sindicato del Neumático”. Estos últimos lo harán en una columna independiente. Daniel Yofra, de la Federación Aceitera, confirmó a este medio que “vamos a participar de la marcha”.

Por: Alfonso de Villalobos