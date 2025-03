Volvió a fracasar la sesión por Ficha Limpia y crece el malestar del PRO con LLA

Era la cuarta sesión convocada para esta semana y la segunda para debatir el proyecto de Ley de Ficha Limpia, que busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos nacionales y que impulsa desde hace años el PRO. Gran parte del bloque libertario pegó el faltazo y creció el malestar entre los aliados.

Al igual que la semana pasada, el espacio que lidera Cristian Ritondo no logró reunir el quórum necesario y con 116 presentes fracasó la última convocatoria en el recinto, en el marco de periodo de sesiones ordinarias de este 2024.

La convocatoria terminó resultando peor que la de la semana pasada, cuando los macristas habían quedado con un diputado menos de los 129 que se necesitaban en las bancas. Además de la ausencia de los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que tampoco asistieron a la sesión de este 28 de noviembre.

Por La Libertad Avanza, pegaron faltazo Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, María Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano (ya ausenté la semana pasada por su embarazo).

En Innovación Federal, no asistieron Alberto Arrúa, Pamela Calletti, Agustín Domingo, Carlos Alberto Fernández, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega.

En Encuentro Federal, faltaron Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila, Alejandra Torres y Natalia de la Sota. El pro tuvo ausentes a Aníbal Tortoriello, José Núñez y Gabriel Chumpitaz. En tanto el radicalismo tradicional no contó con la presencia de Federico Tournier y Natalia Sarapura.

Cuestiones en minoría

«Van a Festejar todos los corruptos, los terroristas y los delincuentes», planteó enojada Silvia Lospennato a la hora de las expresiones en minoría. «Todos sabemos que esta sesión de cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina», agregó la diputada del PRO.

Sin dar nombres, apuntó a los diputados ausentes: «Tengo la confirmación que me dieron cada uno de los bloques y las tengo por escrito. No nos comemos más el verso. Hoy me siento burlada, pero la verdad le hace esto al pueblo argentino».

A su turno, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, fue más allá y acusó a los libertarios de querer confrontar en las próximas elecciones con Cristina Fernández de Kirchner: «La quieren de candidata, están dispuestos a perder la elección por una táctica de corto plazo que puede hacerle muy mal a la Argentina, disparó al tiempo que preguntó: ¿Cuántos diputados les faltan, señores de La Libertad Avanza? ¡Quiero la lista! Por lo menos faltan cuatro o cinco personas. No le mientan a la gente».

Por su parte, el radical Facundo Manes apuntó contra sus ex compañeros de bloque: «Es un llamado de atención para los bloques del PRO y del radicalismo que acompañan a Milei porque hay bastante evidencia; no pueden ser cómplices. Más allá de que todos estemos de acuerdo con la macroeconomía y con bajar la inflación, no podemos ser cómplices de un sistema autoritario de un presidente que usa los recursos del Estado para atacar a los oponentes».

«Esto también interpela a los votantes de Milei, yo entiendo bien porqué el año pasado el 56 por ciento de los argentinos en el balotaje apoyaron a este presidente, porque estaban cansados estaban cansados de años de frustración, de corrupción, de esto que vimos hoy en la Cámara de Diputados, pero sepan que Milei se ha convertido en lo mismo que vino a combatir, se ha convertido en la casta con rasgos autoritarios y con un proyecto del país para el 20 por ciento de los argentinos exportando materias primas», agregó.

«Son todos unos hipócritas»

Con lágrimas y a los gritos, la ex mileista Lourdes Arrieta criticó a sus colegas de la cámara. «Vengo a poner la cara, yo no di quorum. Eso no significa que soy enemiga del pueblo. Veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino, veo tanto dolor», dijo la líder de la bancada unipersonal «Las Fuerzas del Cielo».

«Yo no respondo a Macri ni a Cristina, yo no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola dando la cara, saben que no tengo nada que ocultar; estoy limpia y libre de toda contaminación. No le debo nada a nadie», agregó.

Además de ficha limpia, el temario incluía el régimen de votación de los argentinos que residen en el exterior, con la posibilidad de recuperar el voto por correo postal. Los otros dos proyectos del temario tenían que ver con una ley sobre reincidencia y reiterancia, enviada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en abril pasado; y una iniciativa para instaurar el juicio en ausencia, también impulsado desde el Gobierno.

Por: Verónica Benaim