GP de Qatar: Colapinto larga en la posición 19 y buscará mejorar para ver si puede sumar puntos El argentino no se sintió cómodo en el auto y no pudo girar a un ritmo medianamente competitivo

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, largará desde la decimonovena posición y necesitará un rendimiento del automucho mejor que lo mostrado hasta ahora, para aspirar a sumar algún punto.

El argentino no pudo redondear un buen tiempo en la clasificación y tras la frustración por haber quedado muy rezagado, dijo que no se sintió cómodo con el auto y que el rendimiento no era el que esperaban.

Colapinto sigue con la suerte torcida en las clasificaciones de los Grandes Premios, donde pudo superar la Q1 en uno de los últimos cinco (fue en Las Vegas, donde largó desde el pit lane por chocar en la Q2).

De esta manera, deberá tener una actuación prácticamente perfecta el domingo si quiere finalizar entre los 10 primeros y volver a sumar puntos, algo que no consigue desde el GP de Estados Unidos.

De todas formas, el flojo resultado de Colapinto en esta clasificación se puede explicar por la razón de que utilizó varios repuestos antiguos en su monoplaza producto de los choques en las últimas carreras (dos en Brasil y uno en Las Vegas).

Su compañero de equipo en Williams, el tailandés Alexander Albon, partirá desde la decimosexta posición.

Más temprano, Colapinto había tenido una buena actuación en la carrera Sprint, en la que cruzó la bandera a cuadros en la decimoctava posición con un muy buen ritmo, aunque no lo pudo mantener para la clasificación.

En la parte superior de la tabla, el neerlandés y tetracampeón, Max Verstappen (Red Bull), consiguió la pole position al marcar un tiempo de 1:20,520 en la Q3, seguido de los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Los otros pilotos que completaron el top 10 en la Qualy fueron: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz Jr (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martín), Sergio Pérez ( Red Bull) y Kevin Magnussen (Haas).

La carrera del GP de Qatar será este domingo a partir de las 13 en el Circuito Internacional de Lusail.