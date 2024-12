Cuáles son las tres claves para controlar la epidemia de VIH en la Argentina

Si bien en los últimos años parece hablarse menos del VIH, la enfermedad está lejos de erradicarse. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina hay 140.000 personas viven con VIH y se suman 5.300 nuevas cada año que adquieren el virus. La situación se agrava si se tiene en cuenta que el 44% conoce tarde su diagnóstico, cuando su sistema de defensas se encuentra debilitado.

En ese contexto, tomando como «excusa» el Día Mundial del Sida que se realiza todos los 1° de diciembre para concientizar a la población, Fundación Huésped resaltó las tres claves para poder controlar al virus (y terminar con él) en el país: que todas las personas que viven con el virus conozcan su diagnóstico a tiempo; que luego accedan a la atención integral; y que reciban el tratamiento correspondiente.

Sobre la importancia del test, Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped explicó que realizarse el test de VIH es fundamental en dos sentidos: «si se confirma que el diagnóstico es negativo, es una oportunidad para reforzar las medidas de cuidado. Mientras que, si el resultado es positivo, la persona puede acceder a un tratamiento que le permite tener una calidad de vida similar a la de alguien que no tiene el virus.”

En la actualidad, el test de VIH es gratuito, confidencial y no requiere orden médica. Las personas pueden conocer su diagnóstico a partir de una gota de sangre tomada de un dedo en menos de 15 minutos.

VIH: atención, tratamiento y recortes del gobierno

En relación a la atención y al tratamiento, desde hace al menos una década se comprobó científicamente que las personas que acceden al tratamiento y mantienen los niveles de carga viral tan bajos que los análisis no pueden detectarlos no transmiten el virus por vía sexual.

«El concepto INDETECTABLE = INTRANSMISIBLE no solo favorece la reducción del estigma y discriminación hacia las personas con VIH, sino que también nos ofrece una herramienta para terminar con la epidemia», subrayaron desde la Fundación, que el lunes 2 de diciembre lanzará la campaña «INTRANSMISIBLE» para concientizar sobre este concepto en una acción masiva a la que se sumarán destacados medios de comunicación y streaming del país.

A pesar del conocimiento basado en la evidencia, según el proyecto de presupuesto 2025 se proyectan 66.500 tratamientos para personas con VIH, cifra inferior a los 70.500 proyectados para 2024, y muy similar a los 66.893 de 2023, lo que implica no tener en cuenta los casi 5000 nuevos casos anuales.

En Huésped soslayan que además del beneficio individual para la persona que conoce su diagnóstico y accede al tratamiento, promover el testeo y el acceso temprano a la terapia antiviral es una medida sumamente costo-efectiva desde el punto de vista económico: «una persona que no sabe que tiene VIH puede contribuir involuntariamente a propagar la infección y, además, podrá generarle costos adicionales al sistema de salud si requiere internación y tratamiento si desarrollara una infección oportunista».

No saber que tenés VIH

Según datos del Ministerio de Salud, más de 140 mil personas tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Sin embargo, se estima que un 13% de esas personas aún desconocen su diagnóstico, lo que aumenta el riesgo de complicaciones a largo plazo y la posibilidad de transmitir la infección a otras personas.

Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, explica por qué uno de los principales problemas radica en el desconocimiento del diagnóstico: «el hecho de no recibir tratamiento oportuno puede complicar el pronóstico a largo plazo y aumentar la posibilidad de transmitir la infección a otras personas. Por eso, es fundamental el diagnóstico temprano, ya sea en la consulta de rutina con el médico clínico o cualquier contacto con el sistema de salud».

Foto: AFP

Fridman señala que muchas personas aún no tienen claro cuáles son las formas de transmisión de las ITS ni los métodos de prevención, independientemente de su nivel educativo. Y resalta que las consecuencias de un diagnóstico tardío no solo afectan a los pacientes, sino a la sociedad en general: «cuando una persona no recibe tratamiento oportuno, la infección puede seguir avanzando y presentarse con enfermedades asociadas o infecciones oportunistas lo que implica mayores costos para el sistema de salud».

La mayoría de los pacientes infectados con ITS se encuentran en el rango de los 20 a 35 años. En muchos casos, especialmente entre las mujeres, el diagnóstico se realiza en el contexto del embarazo, cuando ya están en contacto con los servicios de salud.

Así lo explica Fridman: «muchas mujeres llegan a la consulta con el embarazo ya avanzado, y es ahí cuando se les ofrece y realiza el estudio y se detecta la infección».

Semana Internacional de la Prueba del VIH Hasta el miércoles 4 de diciembre, Fundación Huésped se suma a la cuarta edición de la Semana Internacional de la Prueba del VIH, una iniciativa de Coalición PLUS, red internacional de organizaciones que trabajan en VIH y hepatitis virales. Durante esta semana, se realizarán acciones de testeo gratuito de VIH en poblaciones especialmente afectadas. Además, se brindará información y, en los casos de resultados positivos, se ofrecerá derivación al sistema de salud y acompañamiento. Las jornadas de testeo se realizarán en los siguientes días y lugares: Lunes 2/12 de 13 a 16hs: Estación Retiro del Tren San Martín, CABA.

Miércoles 4/12 de 10 a 13hs: Barrio Achiras, La Matanza. Para las personas que no puedan acercarse y desean realizarse la prueba de VIH, Fundación Huésped pone a disposición su sitio web «DÓNDE», una aplicación que permite, mediante geolocalización, encontrar servicios de salud para la realización del test de VIH, así como centros de infectología y vacunatorios, entre otros.

También en el Clínicas Con el objetivo de promover la detección temprana y el conocimiento sobre cómo prevenir y tratar el VIH y otras ITS, el Hospital de Clínicas llevará a cabo una jornada de testeos gratuitos el 2 de diciembre de 9 a 13 h, en Av. Córdoba 2351, CABA. Durante esta actividad, se realizarán pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y C, y se brindará información sobre métodos de prevención y tratamiento de las ITS, así como vacunación en quienes sea necesario. La convocatoria es abierta a la comunidad y no es necesario tener turno. Por: Gustavo Sarmiento