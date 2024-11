El Senado se suma a Diputados para rechazar el DNU sobre emisión de deuda clave para el gobierno

Sobre el filo del cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso de La Nación, el bloque de Unión por la Patria del Senado se prepara para pedir a la titular del cuerpo legislativo, Victoria Villarruel, la apertura del recinto. Con los resultados de la sesión que convocó la oposición para el martes en Diputados y luego de la visita del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, se habla de una convocatoria para el día jueves.

El peronismo buscará aprovechar las debilidades del oficialismo en medio del tenso vínculo que mantiene la vicepresidenta con Javier Milei e intentará bloquear el DNU 846/24 que habilita a canjear deuda en moneda extranjera, sin las exigencias que fija la Ley de Administración Financiera y salteando al Poder Legislativo.

El espacio que lidera el formoseño José Mayans representa la primera minoría parlamentaria con 33 integrantes. Si se replican los mismos apoyos opositores de la Cámara Baja que también solicitaron una sesión para este martes, junto con los espacios dialoguistas y algunos radicales, habría número suficiente para embestir contra el DNU, y darle dolores de cabeza a Villarruel que mantiene desde hace dos meses el recinto cerrado.

“El jueves queremos sesionar para eliminar el DNU que deja al Congreso afuera de las negociaciones de la deuda”, dijo Mayans en C5N. Días atrás había asegurado que Milei intenta forzar la salida de Victoria Villarruel: “Con todas las operaciones que están haciendo, creo que están buscando la destitución o que renuncie. Algo de eso están haciendo”, dijo en declaraciones radiales en relación al comentario del mandatario sobre la figura de la vicepresidenta de quien dijo que “no tiene ningún tipo de injerencia” en la toma de decisiones del gobierno nacional.

Pero, además, el mismo Milei ubicó a su compañera de fórmula “cerca de la casta”. Por ahora, Villarruel se ha mantenido en silencio. El fin de semana usó sus redes para postear una respuesta de manera indirecta a la diputada libertaria Lilia Lemoine.

Lilia Lemoine, muy cercana a Milei, suele destratarla en las redes utilizando el apodo “vichacruel”. En ese marco, la titular del Senado expresó puntualmente: “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”.

En la antesala, y ante la posibilidad de que la oposición logre voltear el DNU, el ministro de Economía Luis Caputo salió este martes a rechazar las especulaciones sobre un posible canje de bonos. En su cuenta de X afirmó que la Argentina cumplirá con los vencimientos de deuda pública previstos para enero, que suman 4.000 millones de dólares.

Francos llega el miércoles al Senado

En medio de la interna de la fórmula presidencial, la polémica por el Presupuesto 2025 y los cuestionamientos de la oposición por el megacanje de deuda, la única actividad confirmada es la llegada del jefe de Gabinete Guillermo Francos el día miércoles. El funcionario brindará desde las 10 su primer informe de gestión en esa Cámara.

Guillermo Francos Foto: Daniel Vides / NA

Se trata del informe de gestión N° 141 y los senadores enviaron 1537 preguntas a la jefatura de gabinete. Según informó la secretaria Parlamentaria, 438 preguntas corresponden al bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP). Detrás figuran los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), con 227 consultas; y del Frente PRO, con 95.

Respecto de la cantidad de preguntas derivadas a cada ministerio y dependencia, la lista de demandas la encabeza la cartera de Economía con 491 consultas; luego Capital Humano (219), Jefatura de Gabinete (143), y los ministerios de Salud (109) y Relaciones Exteriores (57).

De este modo, Guillermo Francos asistirá al Senado en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Gabinete de ministros debe acudir a cada una de las cámaras del Congreso de la Nación para dar cuenta de la gestión gubernamental.

Por: Verónica Benaim