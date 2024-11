Desregulación de los medicamentos de venta libre: por qué diversas provincias no la aplicarán

Comentó, además, que la medida «tampoco genera competencia de precios, para lo que podrían promover la indicación por nombre genérico» y que se trata de medicamentos que no desfinancian al sistema, como sí los de alto costo que el Gobierno no regula y son los más caros del mundo. Por último, Kreplak dijo que el decreto se «pensó desde CABA» y no fue debatido en el Consejo Federal de Salud (COFESA), en el que participan las 23 provincias y CABA, al tiempo que anticipó que no aplicará en la PBA, que cuenta con una ley propia de farmacias.

«Todas las medidas sobre medicamentos que tomó el gobierno nacional solo generaron mas gasto de bolsillo para la gente, beneficios para la industria y peligro sanitario para la sociedad. No hay ningún buen argumento. La desregulación está perjudicando la vida de millones», finalizó el ministro bonaerense.

Qué dijo el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires

La farmacéutica y presidenta del CFPBA, Alejandra Gómez, sostuvo que las «leyes vigentes en la provincia de Buenos Aires establecen que la dispensa de medicamentos, incluso de aquéllos denominados de venta libre o sin receta, se debe realizar personalmente, en el mostrador de la farmacia, bajo la supervisión del profesional farmacéutico».

Además, agregó que el Decreto 2.165/15, que reglamenta la Ley 10.606, establece que las farmacias «deberán poseer una ordenada separación entre los medicamentos según sea su condición de expendio, no pudiendo en ningún caso estar al alcance directo del público».

«Los farmacéuticos bonaerenses respetamos y defendemos las leyes vigentes porque resguardan un modelo sanitario y sostenible en beneficio de la salud pública y la integridad de los profesionales de la salud», subrayó la titular del Colegio.

«Absoluta discordancia»

Otro distrito que cuenta con legislación propia al respecto es Santa Fe. Allí, la titular del Colegio de Farmacéuticos local, Miriam Monasterolo, ya anticipó que la medida no se aplicará. “Estamos en absoluta discordancia con este decreto. Desde principio de año que está interpelada la profesión farmacéutica por una serie de decretos, decisiones y DNU que atacan directamente a la profesión pero también al consumidor, al paciente que necesita la medicación», comentó la profesional a LT10.

Monasterolo recordó que Santa Fe “tiene su propia legislación provincial en cuanto sanidad”. “Los medicamentos, sea cual sea su condición de venta, ya sea libre o bajo receta, en la provincia de Santa Fe se dispensan solamente en farmacias”, amplió. A la par, señaló que los medicamentos de venta libre no son «inocuos», ya que «tienen un montón de contraindicaciones, interacciones con otros medicamentos y con alimentos, con lo cual, que un medicamento sea de venta libre, no quiere decir que se pueda poner en una góndola y se pueda tomar como cualquier mercadería».

«La venta libre quiere decir que no requiere de una intervención médica, pero sí o sí tiene que tener una intervención de un profesional farmacéutico, que acompaña siempre al paciente, lo orienta, le dice si lo debe tomar o no», finalizó.

«No rige nada de ese anuncio»

Similar escenario se da en Córdoba, donde el presidente del Colegio de Farmacéuticos local, Germán Daniele, también desestimó la medida. «En Córdoba no rige nada de ese anuncio. Tenemos una ley provincial, ratificada en la Legislatura hace unos meses por la Resolución 3897/24, donde se sancionó por 79 votos a favor y una abstención, quedando ratificada la ley 8302 que rige nuestra actividad, que es clara al respecto. Dice que los medicamentos, aun los de venta libre, solamente pueden ser dispensados en farmacias habilitadas», comentó a Radio Mitre Córdoba.

Daniele sostuvo, además, que «buscar que un kiosco sea la solución a un problema sanitario me parece que sería una medida desacertada» y explicó que el decreto regirá en CABA, Corrientes, Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, distritos que no cuentan con una ley propia para el sector. Por último, graficó que las principales causas de intoxicación renal, terminales en algunos casos, son a causa de ibuprofenos y paracetamol mal utilizados.

Los colegios que nuclean a los farmacéuticos rechazan la desregulación de los medicamentos de venta libre.

Lo propio ocurrió en Mendoza, donde el colegio local recordó que actualmente están en vigencia la ley provincial 7.303 y el decreto reglamentario 355, que regulan la actividad. Por ese motivo, el decreto nacional no tiene injerencia. Meses atrás, el gobernador Alfredo Cornejo hizo pública su intención de importar medicamentos desde la India, con el aval de Nación. Sin embargo, la iniciativa quedó trabada por un conflicto de responsabilidades legales y competencias que involucran a la provincia, al Gobierno nacional y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En Tucumán y Salta, a la par, las agrupaciones de profesionales también se advirtió que la medida no se aplicará. En el primer caso, rige la ley provincial 5.483, mientras que en el segundo aplica la legislación 7.539.

El decreto 1024/24 fue elaborado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y por su par de Salud, Mario Lugones, y firmado por el presidente Javier Milei. Desde el Gobierno adujeron que apunta a «cortar la asimetría de la información en materia de precios de los medicamentos y favorecer la libre elección de los ciudadanos».