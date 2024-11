Opositores aseguran tener los votos para votar hoy la reforma de ley de DNU, pero el oficialismo insiste con frustrar la sesión

Bloques opositores insisten en que tienen los números para sesionar mañana a fin de reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, pero el oficialismo no pierde la esperanza en que esa sesión especial no logre reunir el quórum reglamentario de 129 diputados.

Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria (UxP) y de Democracia para Siempre solicitaron una sesión para hoy a las 15, pero para realizar esa reunión deben reunir 129 diputados para habilitar el debate.

Fuentes de esas bancadas indicaron que tienen entre 132 y 135 votos asegurados, lo que le permitiría aprobar el dictamen de mayoría para reformar la ley de DNU, para el que se necesita una mayoría absoluta de 129 votos.

También confiaron que tendrán los votos para derogar el decreto 846/24, que permite reestructurar la deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera.

En tanto, el PRO decidió que no dará quórum para esa sesión, al advertir que «no pondrán en riesgo la gobernabilidad».

«Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo», señaló el PRO después de una reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó el ex presidente Mauricio Macri.

Solo se despegarán de esa estrategia del PRO los diputados larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, quienes ya rechazaron el veto a la ley de Universidades.

La bancada de la UCR también tiene previsto reunirse en las próximas horas o mañana para definir qué postura tendrán en el recinto de sesiones, ya que en el caso de la reforma de la ley de DNU tiene un dictamen propio firmado por la legisladora Karina Banfi.

Solo anticiparon que votaron con el Gobierno los «radicales con peluca« como Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, aunque en esta ocasión se podría sumar Francisco Monti.

Pero desde el oficialismo aún no pierden las esperanzas de evitar que se trate la derogación del canje de deuda: para el Gobierno es central es evitar el tratamiento del DNU en medio del canje de deuda que está buscando concretar, teniendo en cuenta que en el 2025 debe afrontar vencimientos por un monto estimado en 17 mil millones de dólares.

Por ese motivo, desde La Libertad Avanza (LLA) salieron el jueves pasado a advertir que la caída del decreto de canje perjudicará las negociaciones para acordar los cambios en el Presupuesto 2025 y que eso perjudica a las provincias.

Los opositores confían en tener sentados en el recinto a 94 de los 99 diputados de UxP, 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de los 16 diputados de Encuentro Federal, los cinco de la izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, dos larretistas del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el santacruceño Sergio Acevedo.

También respaldará el dictamen de mayoría el radical Julio Cobos, y los opositores confían en sumar a Fabio Quetglas, Martín Tetaz y Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.

Por su parte, los legisladores de izquierda también están pidiendo incorporar a la sesión especial el decreto 70/2023, pero hasta ahora no tuvo respuesta de los legisladores que convocaron a esa deliberación del cuerpo legislativo.

La sesión especial comenzará con el tratamiento del dictamen de mayoría impulsado por los opositores que busca cambiar la ley 26.122, aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, para que los DNU puedan confirmarse con el aval de una sola cámara.

Con esta propuesta, los DNU caerán si una cámara del Congreso lo rechaza o si el Congreso no lo trata en 90 días, desde que el DNU fuera comunicado por el Poder Ejecutivo.

Posteriormente, se tratará el DNU que permite al Gobierno renegociar la deuda sin contemplar los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera, que implican cumplir con dos de las tres condiciones, que son mejores plazos y menos intereses y capital.

A criterio del oficialismo, los legisladores que responden a los gobernadores no acompañan a la oposición porque los mandatarios provinciales son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno. .

Pero desde Encuentro Federal y Democracia para Siempre refutan al Gobierno y dicen que la derogación del DNU no afectará a las provincias, sino que las beneficiará a los gobernadores para encarar sus negociaciones con el Gobierno central.

A esto se suma que desde hace dos semanas no se trata el proyecto de Presupuesto 2025 y en la oposición creen que el Gobierno prefiere volver a prorrogar el Presupuesto 2023 para manejar la distribución de partidas con mayor discrecionalidad.

Por. Silvia Rajcher