El Gobierno designó a Alejandro Oxenford como embajador en Estados Unidos

El Gobierno designó a Alejandro Carlos Francisco Oxenford como el nuevo embajador de Estados Unidos, sucesor de Gerardo Werthein, actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

«El Gobierno de la República Argentina tiene el honor de anunciar que el Sr. Alejandro Carlos Francisco Oxenford será designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante los Estados Unidos de América», anunciaron desde la Cancillería.

A través de un mensaje que se difundió en la red social X, ampliaron: «Su experiencia y compromiso fortalecerán las relaciones bilaterales y promoverán una cooperación fructífera entre ambas naciones».

Por su parte, el flamante embajador le agradeció al presidente Javier Milei «por la confianza» y aseguró estar «emocionado» por su designación.

«Muchísimas gracias por la confianza, Presidente @Jmilei! Emocionado por esta designación como Embajador en Estados Unidos», expresó Oxenford por la misma red social.

En la misma línea, añadió: “Estoy convencido que con dedicación y foco, lograremos un impacto significativo, posicionando a Argentina cada vez mejor en USA y el mundo. Un honor contar con la guía de @wertheing, el equipo de Gobierno, la inspiración de @JMilei y las ideas de la libertad como Norte. Vamos!”.

«´El servicio público no es sólo un honor, es también una responsabilidad´–Nelson Mandela», culminó el mensaje del ahora embajador.

Se trata de un empresario argentino, fundador de las compañías OLX y letgo, que estudió licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Argentina (UCA). Se graduó en 1993 y realizó un MBA en Harvard en 1997.

También fundó Deremate.com, la plataforma OLX Global BV; DineroMail, Inc.; Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS y Alpha Capital Acquisition Co. (2020).