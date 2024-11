Consumo: aún no repunta en los supermercados y advierten que octubre deja la mayor caída interanual de 2024 CAME midió un rebote de las ventas minoristas en pymes el mes pasado. Pero no es un fenómeno generalizado. Fuentes de las grandes cadenas anticiparon que siguió el desplome. Lo propio señalan desde algunas cámaras provinciales.