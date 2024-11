«Il compagno Paolo» encendió la mecha anti Milei en la UIA

Cuando nadie lo esperaba, la crisis de la industria nacional por el ajuste de Javier Milei quedó expuesta en una posición radical de Paolo Rocca, el dueño, de Techint, que hasta ahora venía bancando el modelo libertario. Seriamente afectado por la apertura importadora a productos de China -su competidor histórico en el mundo- jugó muy fuerte, pidió protección del Estado y abrió un debate amplio en la Unión Industrial Argentina (UIA), casa fabril que venía con bronca larvada, precisamente, porque los grandes no agitaban el escenario. Tan de fondo fueron sus dichos que hasta el futuro presidente de la entidad se plegó, en las últimas, horas, con una nota crítica a la política industrial del Gobierno. Y se filtraron videos de funcionarios estadounidenses, país que Milei toma como emblema, y resaltan el valor de las políticas industriales.

“La cancha no está equilibrada. Nuestra industria no logra competir con China. Hace falta que la política de los Estados nos apoyen. La defensa contra la competencia desleal es esencial, sumado a la estabilidad en las reglas de juego, la reducción de la carga tributaria, un tipo de cambio que refleje la productividad de factores y no los flujos de capital de corto plazo”, dijo Rocca en Alacero, el foro del sector acero que se celebró en el Hotel Hilton. Los que lo vieron desde la primera fila y charlaron con este diario se sorprendieron y, ante la consulta de este diario, jugaron picardía con la idea de que el líder de Techint «se habrá acordado de sus años de defensa del empleo, cuando era de izquierda». El dato no es muy conocido, pero en su juventud, en Italia, Rocca fue parte de «Lotta Continua», una organización de izquierda que, en Sicilia, apoyaba todas las luchas obreras y tenía como método de combate al capital el bloqueo de empresas, algo que ahora Paolo resiste.