Balón de Oro: Rodri fue elegido como el mejor jugador del mundo

Además de Messi, la tarde estuvo marcada por la ausencia de los jugadores del Real Madrid, que decidieron no asistir al enterarse que ninguno de los miembros del plantel ganaría premios. «Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro – UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta», declaró a la AFP el equipo español, ganador de la Liga de Campeones 2024.