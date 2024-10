Reclamos de inversión y satisfacción por el rumbo económico, lo que dejó el Coloquio de IDEA

El 60° Coloquio de IDEA dejó como balance una satisfacción generalizada en el mundo empresarial del rumbo económico y de los logros alcanzados en un tiempo récord y reclamos de inversión por el lado de los funcionarios que se hicieron presentes en la edición 2024 de este encuentro.

La arenga comenzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo a los asistentes que pidió a los empresarios decisiones de inversión.

En general hubo coincidencia en que fue menos destacada de las exposiciones. El cambio aplicado a último momento, se habían acordado preguntas entre el moderador y el funcionario fue cambiado, fue modificado por una alocución sin interrupciones, con un discurso entre técnico desde lo económico y provocador desde lo político. “Le salió el tuitero, eso se lo tiene que dejar al Presidente” dijo uno de los asistentes.

La improvisación llegó al punto que se olvidó del anuncio que tenía preparado: el superávit fiscal de septiembre.

En un día donde el eje de los paneles giró en torno a la necesidad de una reforma impositiva, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger retó a la audiencia a que dejen de pedir baja de impuestos (aquello que siempre propone el Gobierno) sino que dijo que deben reclamar baja del gasto del Estado.

Además animó a los presentes a ser los motores de una verdadera economía libre.

El cierre, en manos del presidente de la Nación Javier Milei, fue una larga reseña de los logros económicos, plagado de datos económicos, con el mismo pedido a los empresarios que hiciera días atrás el ministro Caputo: “Es momento de invertir”, les dijo.

El empresariado dejó en los pasillos la confianza en el rumbo económico, en el ordenamiento de las variables, al punto que el cepo no fue un tema central de reclamo.

En el pronóstico de dudas, el principal nubarrón que aparece en el mediano plazo es la estabilidad social y la posibilidad de que el Gobierno logre avanzar en el Congreso en las elecciones de medio término del año próximo.

El clima social, el aguante de los ajustes, son los semáforos a los que prestan mayor atención mientras el rumbo económico comience a dar señales de cara a una mejora en las curvas por el propio piso que se dejó hace un año.

Por otro lado los empresarios volvieron a enfocarse en la productividad como una herramienta para mejorar las condiciones laborales fue otro de los llamados que hicieron los empresarios a lo largo de la segunda jornada de trabajo.

Con una presencialidad a pleno, se agotaron las 1.000 localidades por las que se pagaron desde 1,4 millones de pesos a 3 millones de pesos, los empresarios disfrutaron de paneles, debates, encuestas, almuerzos con políticos (Martín Menem, Mauricio Macri, Emilio Monzó, y uno económico con Santiago Bausili (BCRA), Daniel Gonzáles y el secretario Juan Pazo) y como siempre se comprometieron a volver a reunirse en la ciudad de Mar del Plata en el 2025 para una nueva edición del clásico empresarial.

Por su parte, el empresario Cristiano Rattazzi calificó el discurso de Milei como “muy bueno”, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas en el cierre del tradicional evento empresarial en el Sheraton Hotel de Mar del Plata.

Al analizar las palabras del mandatario, Rattazzi destacó especialmente “los últimos 15 minutos sobre el futuro del país” considerando que podrá cumplir “todo”, aunque advirtió que “algunos problemas va a tener, porque hay mucha resistencia de gente que perdió muchos privilegios”.

Al referirse a la pobreza, que registra indicadores por encima del 50%, reconoció que “todavía no bajó, pero va a bajar muy rápido”, y coincidió con la visión del presidente que la economía aún no creció “porque la situación era un caos”, valorando el trabajo realizado para estar dando esa discusión asegurando que “si alguien se acuerda de diciembre, se da cuenta y ahora por lo menos hay esperanza que antes no estaba”.,

En relación a la afirmación del ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger, dirigida a los empresarios para que no reclamen reducción de impuestos, indicó que “nadie pide baja de impuestos, porque ya saben que no te lo dan, pero la baja de impuestos va a venir automáticamente con el país que va mejor”.

Con respecto al mensaje final del discurso presidencial, en el que el jefe de Estado instó a los empresarios a tomar la posta de la recuperación y el crecimiento del país, Cristian Ritondo consideró que fue una “devolución” al lema del encuentro que rezaba “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener». Al respecto, el diputado nacional del PRO sostuvo que Milei apuntó a que “la inversión no es del Estado sino de los privados”, por lo que “les dio un modelo para que puedan invertir”

En cuanto a la recepción del auditorio a las palabras del mandatario, el lejislador le expresó a NA que “muchas veces es tan importante la escucha como el silencio de la escucha, y me parece que eso fue bueno”.

En la misma dirección se manifestó el diputado nacional del partido liderado por Mauricio Macri, Hernán Lombardi, señalando a NA que hubo una “muy buena recepción” destacando que se vincula a que “hay una nueva Argentina, que se resumiría en si no es ahora, cuándo”.

Por su parte, el senador y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala destacó que durante el evento “el estado de ánimo que vi en todo el mundo empresarial es muy positivo, muy optimista”, afirmando que entre los ejecutivos “hay deseo de invertir, hay leyes que están ya en vigencia como el RIGI, que están analizando de adaptarse y de poder invertir en ella”.