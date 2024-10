Axel Kicillof evitó definirse en la interna del PJ y advirtió: «Nunca me van a ver buscando divisiones» El gobernador bonaerense encabezó en Berisso el acto por el Día de la Lealtad Peronista. Respaldó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, pero no se pronunció por ninguno de los dos candidatos en la pulseada por la conducción del partido. "La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei", lanzó.