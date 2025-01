Universidades bajo ataque: siguen las tomas y se profundiza el reclamo

“Milei pasó el veto, pero despertó a los estudiantes. Y queremos dejar en claro esto: ayer Milei pasó a la guerra total contra los estudiantes diciendo que la universidad sólo favorece a los ricos. No es así. A las universidades vienen hijos de trabajadores y trabajadoras y las vamos a defender hasta las últimas consecuencias”. Así se pronunció Marcelo Arancibia, estudiante de Letras en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), al comenzar la toma este lunes. La medida se replica en otras casas de altos estudios del país, de sur a norte.

Tras medio centenar de ocupaciones concretadas la semana pasada como un mensaje para intentar frenar el avance del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, esta semana comienza con asambleas en las universidades nacionales para resolver cómo seguir. Luego de que el Congreso le diera la espalda al estudiantado, el nuevo objetivo de la comunidad educativa es que se modifique el Presupuesto 2025, en el que el Gobierno proyectó la mitad de recursos de los solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Durante las primeras asambleas de este lunes se resolvieron tomas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (donde seguirá hasta el jueves, cuando está pautado el próximo paro) y en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Allí se votó además la toma en el Colegio Universitario Nacional de La Plata, por lo que la protesta se extiende también en el ámbito secundario. El jueves último se votó también que hoy comience la toma en la Universidad Nacional de Quilmes, mientras siguen las tomas en las universidades nacionales de San Luis, Salta y La Pampa.

Con presencia policial

En la previa del fin de semana largo ya se habían votado tomas en cinco facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): Psicología, Sociales, Filosofía, Artes, Comunicación y Derecho. Lo mismo pasó en Ciencias Exactas, Psicología y Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

En tanto, múltiples casas de altos estudios que ya protagonizaron tomas antes de la confirmación del veto realizan este lunes asambleas para definir si siguen con la medida. A lo largo de la tarde y noche se esperan resultados de las asambleas en sedes de la UBA como Sociales, Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Veterinarias; Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Farmacia y Bioquímica, Medicina, Derecho, Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales.

En muchas de esas facultades se realizaban clases públicas que durante la tarde comenzaron a verse cercadas por policías. Personal de la Policía de la Ciudad se vio por caso en torno a las clases abiertas de Economía de la UBA.

Tomas con clases

En la conferencia de prensa de estudiantes de la UNPSJB convocaron a docentes a sumarse a las clases públicas, para que la toma no impidiera la continuidad de las cursadas. Aclararon también que continuaban tomándose los exámenes finales.

Las clases abiertas y otras actividades para la comunidad educativa se realizaron incluso durante el fin de semana largo. “Hay cuestiones regionales y algunas facultades en particular donde se realizan tomas simbólicas, sin corte de clases. Hay que decirlo, no estamos atentando contra las clases. Todo lo contrario. Queremos que la discusión sea con las universidades abiertas, pero tenemos que hacernos notar”, dijo Joaquín Carvalho, secretario regional de Franja Morada Rosario y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, en diálogo con AM 750.

“Lejos de haber estudiantes fantasmas, como dice el Gobierno, muchos no pueden pagar los apuntes ni el boleto todos los días sin que haya un boleto educativo. Es cada vez más difícil sostenerlo con un Gobierno que amenaza con querer avanzar con una privatización”, dijo a ese medio Lula Schiffmacher, de juventud del Partido Obrero y estudiante de Psicología de la UBA. Y agregó: “Es un Gobierno que quiso callarnos y privatizar la universidad pública. Que quiere que funcione con docentes ganando por debajo de la línea de indigencia. Nosotros entendemos que eso no lo podemos permitir”.