Blanqueo: de no mediar prórroga, todos pierden

Pero la falta de previsión de nuestros legisladores, pese a tanta discusión que retrasó en demasía convertir en leyes los proyectos, no advirtieron que las fechas de vencimientos estipuladas se acortaban en el tiempo tanto como se retrasaba la sanción. Les habrá faltado asesoramiento.

Siendo este el objetivo, acotar los plazos o no flexibilizar los mismos en pos de ampliar las posibilidades de adhesión redundará en que ambas parte de la relación tributaria resulten perdedores; el fisco porque puede acrecentar no solo su recaudación sino sus posibilidades futuras y los contribuyentes o bien porque no llegaron a tiempo por lo exiguo de los plazos o esperaban aclaraciones o reglamentaciones o interpretaciones que dictadas al filo de un vencimiento conspiran para el mejor acogimiento.

De manera que distender la situación, por el contrario, abriría la oportunidad para que todos ganen, particularmente mirando hacia el porvenir.

Presentaciones de profesionales

La Dra. (CP) Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA), recordaba que dentro de la solicitud de prórroga elevada a las autoridades explicando los inconvenientes operativos la entidad sugería enviar un proyecto de ley reformulando los vencimientos.

Por su parte, la Dra. (CP) Gabriela Farizano, presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE), señaló que la entidad envió nota solicitando la reprogramación de todos los vencimientos ordinarios y extraordinarios.

En las recientes 22° Jornadas Nacionales que organiza la Federación, fue expositora la Dra. (CP) Claudia Balestrini, Subsecretaria de Ingresos Públicos, quien ante la pregunta respecto del destino del citado petitorio contestó que su dependencia había conformado un expediente que elevó a las instancias superiores.

Hay gestiones encaminadas. Falta la decisión política para que todos ganen.

Por Ricardo H. Ferraro