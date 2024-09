Obra pública: advierten por partidas insuficientes en el Presupuesto 2025 y deterioro del empleo en el sector

La presentación del proyecto de Presupuesto 2025 va de la mano, como es costumbre, del inicio de una disputa por la asignación de partidas. En este caso, según el sector de la construcción, la hoja de ruta vuelve a relegar a la obra pública al punto tal que “el presupuesto destinado no alcanza ni a mantener las obras existentes”, advierten desde la actividad.

Sin embargo, para la consultora EPyCA, de Martín Kalos, la suba proyectada luego del recorte previsto para 2024 no pareciera ser suficiente: según su análisis, las partidas priorizadas serán “aquellas que no ajustaron durante 2024”; en cambio, aquellas sobre las cuales aplicó motosierra o licuadora (jubilaciones, obra pública, transferencias a Universidades y Provincias, etc.) “no son prioritarias” y Javier Milei no prevé que recuperen sus niveles previos.

Presupuesto 2025 y obra pública: no alcanza

El sector de la construcción entiende lo mismo, al advertir que las partidas destinadas a obra pública en 2025 “no alcanzarán ni para sostener la existente” y reclama por el deterioro que podría profundizarse en el mercado laboral del rubro: “ya 120.000 personas se quedaron sin trabajo, lo que es un número récord para nosotros. No sabemos cómo puede evolucionar esta cifra con estas cifras proyectadas”, alertan.

Con todo, una fuente representativa de la construcción indica que, a priori, el peso del financiamiento destinado al gasto de capital se reduciría del 1,6% del PBI al 0,7% durante 2025, achicando así la participación de la obra pública en las cuentas del Estado. “Dicen que no hay plata, que si hay superávit, vemos. Entendemos, de todas formas, la prioridad de arreglar primero la macro”, relativiza una fuente consultada.

En ese contexto es que, además, se suma la discusión con los gobernadores provinciales, que ya comenzó el lunes pasado, tras el encuentro entre los mandatarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí, los gobernadores plantearon el cumplimiento de los convenios firmados entre Nación y las provincias para el traspaso de las obras públicas nacionales, ya que los números finos de ejecución presupuestada para tal fin no parecieran coincidir con lo pactado, según los equipos de analistas provinciales.

Mientras tanto, el sector de la construcción no sostiene expectativas respecto del dato de agosto. El indicador sintético de la actividad ISAC marcó un fuerte repunte de 8% para julio, respecto al mes anterior. En términos anuales, sin embargo, el indicador continúa exhibiendo una caída elevada del 20,4%.

Medido por el sector privado, el índice Construya, muestra, al igual que el ISAC de INDEC, un crecimiento en julio respecto a junio de 12,1% pero el dato de agosto revela una nueva contracción mensual del orden de 4,3%. “Dada la sintonía que vienen registrando ambos índices, existen altas probabilidades de que el ISAC haya registrado caídas mensuales durante agosto”, indica la consultora Vectorial.

Por Nazarena Lomagno