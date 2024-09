¿Mensaje de Larroque a Máximo en la previa del acto en La Plata?: «Debilitar a Axel es ser funcional a Milei»

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, consideró este jueves que «debilitar» al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es «ser funcional» al gobierno del presidente Javier Milei. «Eso lo tenemos que tener claro en términos políticos«, sostuvo Larroque, al tiempo que llamó a «fortalecer una experiencia que representa al 40% del padrón electoral».

Larroque se expresó en estos términos en la previa del acto que el diputado y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, encabezará el viernes próximo en la ciudad de La Plata, en medio de un distanciamiento de La Cámpora con Kicillof.

Aunque no mencionó a nadie de manera directa, el «Cuervo» no le esquivó al cuestionamiento público de algunos sectores del peronismo hacia el gobernador bonaerense, como el del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno: «Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y respaldar a Axel que, desde el primer minuto, no dudó en cómo posicionarse en contra de Milei», expresó Larroque. «No solamente la provincia de Buenos Aires está resistiendo los embates del gobierno, hay otros gobernadores peronistas que lo están haciendo de manera muy valiente«, señaló Larroque en referencia a mandatarios provinciales como Sergio Ziliotto, de La Pampa, o Ricardo Quintela, en La Rioja.

El funcionario bonaerense describió que esto sucede en un contexto donde el gobierno de Milei «persigue» y «asfixia» a todas las provincias, pero particularmente a la de Buenos Aires. «En esa situación no hay otra cosa que hacer que bancar a Axel. Nos necesita a todos, una persona sola no puede resolver el dilema de la Argentina»», finalizó Larroque