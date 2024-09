La oposición no pudo frenar el veto de Milei a la reforma que mejoraba las jubilaciones Con apoyo del radicalismo y partidos provinciales, el Gobierno logró sostener la decisión de Javier Milei. La ruptura interna en la UCR, la bronca del peronismo y la distancia prudencial del PRO

El oficialismo logró torcer los números a su voluntad y la Cámara de Diputados de la Nación ratificó el veto presidencial contra la reforma que procuraba mejorar las jubilaciones. La oposición no logró los 2/3 ya que la votación resultó con 153 a favor y 87 en contra.

El final del debate estuvo marcado por acusaciones cruzadas contra quienes cambiaron su voto respecto a la sesión de junio pasado. Y es que una de las llaves del oficialismo fueron los 8 diputados del bloque de la UCR que votaron en contra frente a 26 a favor y dos ausentes, el chaqueño Cipolini y la santacruceña Roxana Reyes que en su discurso había dicho que se abstenía. Como dijo Germán Martínez – presidente del bloque de Unión por la Patria, “el diablo disfrazado de fuerza del cielo metió la cola”.

Aludido por los comentarios, previo a la votación tomó la palabra el radical Mariano Campero y se desató un escándalo de gritos en el recinto. “Los acostumbrados a los bolsos de López creen que somos todos iguales. Cristina Kirchner vetó el 82% móvil y ninguno de los de Unión por la Patria hizo una referencia. Nos dieron un golpe con Alfonsín y con De La Rúa. Con Macri tiraron 14 toneladas de piedras”, lanzó el radical que tuvo foto con Milei y cambió su voto.

En Unión por la Patria, Martínez apuntó contra quienes cambiaron sus convicciones y cambiaron su foto: “Una votación en el Congreso se puede ganar o perder, lo que no se puede perder es la coherencia” y los acusó de traicionar a los jubilados. Asimismo, disparó contra el gobierno y señaló: “Sensibilidad cero”.

En ese punto, Martínez cuestionó las razones detrás de este cambio de postura: “¿Qué pasó? ¿Vieron las fuerzas del cielo? ¿Qué hubo? ¿Fondos, designaciones en el Gobierno nacional?”, preguntó. Estas declaraciones apuntan a posibles acuerdos detrás de escena que habrían influido en la decisión de algunos legisladores en detrimento de los jubilados.

Revolución radical

Durante el debate, en el recinto se hizo visible la interna del partido centenario y saltaron las críticas a los radicales que votaron con el oficialismo. En ese sentido, el porteño Pablo Juliano fue a la yugular: «Tengan el coraje de devolver sus bancas».

«Fue mi bloque el que construyó esta alternativa que se convirtió en ley. Así que yo no cambio el voto. Porque después se llenan la boca hablando de las bases de sustentación y son los que tienen una urna en la cabeza y no son capaces de entender que, mientras nosotros estábamos acá, un jubilado fue a la farmacia y no le alcanzó».

En tanto, el presidente del bloque radical, el cordobés Rodrigo De Loredo, habló de una “cruda realidad” en cuanto a la división dentro de su espacio: “Insistimos parcialmente, vamos a intentar que recapacite el Gobierno”. “Estamos discutiendo 15 mil pesos, una docena de empanadas, para cada haber jubilatorio”, agregó.

Por su parte, la santacruceña Roxana Reyes adelantó su abstención: “Estamos todos de acuerdo que quienes nos pusieron en este brete, quienes nos trajeron acá, el kirchnerismo, que primero lo hizo en mi provincia durante 30 años, y luego lo hizo en la Nación, dejó en esta situación al sistema previsional. Metiendo por la ventana, con su conocido populismo, a quienes nunca habían aportado, ahí le fueron a meter la mano a los jubilados”, manifestó. “A un Gobierno nuevo le mandan a pagar en seis meses todos los juicios que ustedes no pagaron”, agregó.

La intervención del PRO contra los radicales

Fue el presidente del bloque, Cristian Ritondo, quien apuntó a sus pares: “Si querían votar distinto, lo podrían haber hecho. No se habrían aliado con el kirchnerismo. Habrían votado con nosotros en nuestro dictamen”. “Es fácil echarle la culpa a todo el mundo, pero hay que hacerse cargo de lo que votaron y con quién lo hicieron. Hoy nos encontramos en esta situación por esos acuerdos”, agregó.

La defensa al veto por parte de los libertarios

En tanto la diputada Juliana Santillán de La Libertad Avanza disparó contra Unión por la Patria para avalar la decisión de Milei: “No hay plata. Se la gastaron toda ustedes: el kirchnerismo” señaló.

«Esta bancada va a defender el equilibrio fiscal, no vamos a dar ni un paso atrás. Los anteriores gobiernos no actualizaban por inflación y los tenían a los jubilados cagados de hambre y ahora nos quieren decir cómo tenemos que hacer. Este show que se está armando acá, cuando venimos a hablar de los jubilados, en realidad es para poner palos en la rueda», dijo Santillán

Por: Verónica Benaim