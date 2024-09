Nuevo paro y movilización de los docentes universitarios

Los docentes universitarios decidieron un nuevo parto para esta semana, que se extenderá por 48 horas, entre el miércoles 11 y en jueves 12. La medida de fuerza se toma en reclamo de mejoras salariales y en apoyo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. A su vez determinaron que van a marchar en apoyo de la lucha por la movilidad jubilatoria.

Estas medidas de fuerza representan la continuidad de la medida de lucha que durante todo este año realizaron los docentes. Es más el jueves pasada, el 5, también pararon por 24 horas, al no tratarse el proyecto de la Ley de Financiamiento en el Senado. Anteriormente habían efectuado una medida similar que se prolongó durante dos jornadas entre 20 y 21 de agosto, en todos los casos, con el reclamo esencial de aumentos salariales.

En la decisión se sostiene, respecto del costo de la normativa, que “la Ley de Financiamiento Universitario cuesta 0,14% del PBI. Con solo lo que se bajó el Impuesto PAIS se pagaba todo el presupuesto universitario. Ese logro que dice haber tenido el Presidente lo va a invertir en pago de deuda y represión y no en investigación, ciencia y desarrollo nacional autónomo y salarios para los docentes».

Por su parte, el secretario Adjunto de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, en declaraciones a la radio 750, expresó que el “Gobierno está desangrando a las universidades porque no entran en su modelo de país de Milei. No entra, no le sirve y lo perjudica, porque la universidad forma seres pensantes que no le sirven para el modelo de país que quiere implementar, por eso la castiga»,

El plenario de Conadu Histórica en una comunicación realizó el anuncio del siguiente modo: “El miércoles 11, la docencia universitaria y preuniversitaria, confluirá en una concentración frente al Congreso de la Nación con organizaciones sociales y las centrales sindicales en el reclamo de que la Cámara de Diputados/as rechace el veto firmado por el presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria. En ese sentido, el plenario ratificó el enérgico rechazo a la represión contra las y los jubilados perpetrada por las fuerzas de seguridad a las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por otra parte, el jueves 12, el Senado dará tratamiento a la Ley de Financiamiento Universitario que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja. La Federación se mantiene en estado de alerta -para coordinar las acciones necesarias- ante el ya anunciado veto presidencial a esta legislación que permitiría salir del ahogo salarial y fija un piso de solución a la grave situación presupuestaria que atraviesa la universidad pública y sus trabajadores/as.