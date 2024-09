«Quien sea el Presidente o la Presidenta en 2027 además deberá ser la conducción del peronismo»

Pregunta de Eduardo Aliverti: «¿Kicillof ya está en carrera presidencial?». Respuesta de Carlos Bianco: «No, y tampoco es una ambición personal. Lo conozco hace mucho a Axel, desde 1998, y nunca lo escuché decir ‘quiero ser gobernador, quiero ser diputado, quiero ser Presidente’. Eso no quita que el proceso político lo ponga en algún lugar de decisión mayor, pero hoy está en la carrera de pagar los salarios a fin de mes y en que funcionen los hospitales».

Dueño del Renault Clio gris con el que Axel Kicillof hizo la campaña de 2019, la primera campaña ganadora para una gobernación que retendría en 2023, el ministro de Gobierno confesó en un reportaje concedido a «Marca de radio» que tiene la VTV vencida porque debe cambiar unos focos. En esa entrevista con Aliverti dejó la descripción más precisa conocida hasta ahora de los planes de su jefe. No sólo sobre el 2027. También sobre la construcción peronista de aquí a la renovación presidencial. Naturalmente, cualquiera podría opinar que Kicillof nunca dijo «quiero ser gobernador» y lo fue, o que hay ambiciones que son colectivas. Opiniones. Entretanto, aquí van los textuales más importantes de Bianco:

*”En la carrera presidencial Kicillof no está hoy. Aparte de la gestión, que es la carrera en la que está, trabaja con nuestras referencias en reconstruir el peronismo, que ha quedado muy golpeado después de haber perdido las elecciones el año pasado. El otro día un compañero muy querido, Pablo Ceriani, que fue presidente de Aerolíneas y que ahora está trabajando de gerente general de Aubasa, la empresa de peajes y de rutas, me daba una analogía sobre el peronismo: ‘Perdiste la final del mundo y estás en el vestuario. Uno le dice al arquero que se comió un gol, al otro que pateó mal el penal, al otro que hizo mal el corner’. Es un proceso natural. Cualquier fuerza política que pierde una elección queda así. Bueno, es un proceso. Tendrá tensiones, distintos diagnósticos de por qué se perdió y qué tendríamos que haber hecho, pero es un proceso que hay que dejar fluir”.

*”Hay que trabajar activamente para reconstruir al peronismo en tanto alternativa de poder. Me pasa que hay gente que viene y te dice: ‘Hay que terminar con el gobierno de Milei’. Bueno, hay que esperar los tiempos de la democracia. Pero para terminar con el gobierno de Milei hay que tener una alternativa para las intermedias del año que viene, ganarle las elecciones, con esa victoria en las elecciones forzarle a cambiar el rumbo económico porque esto va directo al desastre, y después ganarle las elecciones en 2027”.

*”Tenemos que transformar nuestra fuerza política en una alternativa. Hoy no lo es. La gente no dice ‘que vuelva el peronismo’. Los compañeros sí, pero la gente en general no. Hay que reconstruir. Lo hablábamos con Axel hace poco. En 2016, apenas empezó el ajuste de Macri, la gente cantaba ‘vamos a volver’. Porque tenía fresco el recuerdo de los años de Cristina. ¿Vos lo escuchaste ahora? Yo no. A veces voy a algún recital y en el mejor de los casos insultan a Milei, pero no escucho otra cosa. Volver sería volver a un gobierno nuestro que fracasó. O sea que hace falta algo distinto a lo que fracasó hace un año”.

*”El peronismo deberá tener un liderazgo”.

*(En respuesta a la pregunta de Aliverti sobre si ese liderazgo puede ser Kicillof). “Creo que podría ser Axel. Tiene las capacidades para serlo. Habrá que construirlo. U otro liderazgo. Pero sí tiene que tener un liderazgo. No podemos volver a cometer el error de poner un Presidente que no conduzca el proceso políticamente. Quien sea el Presidente o la Presidenta en 2027 además deberá ser la conducción del peronismo. Hicimos un experimento con Alberto y no funcionó. No lo repitamos”.

Aliverti lo consultó también sobre el último documento de Cristina Fernández de Kirchner, “Es la economía bimonetaria, estúpido”, difundido el viernes 6 de septiembre. Bianco dijo que coincidía y narró que CFK viene hablando con Kicillof de economía como una de sus referencias. En opinión de Bianco, “economía bimonetaria” significa “falta de reservas”, que “es el principal problema que tiene la Argentina periódicamente desde los años ‘40”. Al problema original, que era el déficit comercial, a partir de la dictadura y de los gobiernos neoliberales se le sumó el endeudamiento. Entonces hay que juntar reservas para tener controlada la inflación y garantizar sostenibilidad económica y estabilidad. “Cuando el país crece muy rápido te quedás sin reservas, y ahora que no crecés tampoco te llegan dólares. No es un problema fiscal ni monetario.»

Sobre la gestión y las trabas del Gobierno nacional, Bianco criticó el ajuste y además recordó que “Milei no ganó ninguna de las tres elecciones, y en la general Axel sacó el 45 por ciento”. Dijo que todos los gobernadores anteriores ganaron con ese 45 por ciento. “No sé si (Milei) se está vengando de los bonaerenses porque no lo votaron o porque quiere hundir al gobernador porque lo ve como rival en una futura disputa política, pero por la razón que sea está asfixiando a la Provincia”, dijo. Detalló que el Gobierno nacional golpea cuando recorta fondos a las provincias, por lo cual Kicillof hizo cinco presentaciones ante la Corte Suprema por fomentos, jubilados, docentes, transporte y el boleto integrado de quienes toman más de un transporte público. Agregó como dato la caída en la coparticipación, porque la crisis económica significa menos recaudación en general. También la caída de un 20 por ciento de la recaudación en la Provincia y el parate de casi mil obras públicas por 4 billones de pesos, obras que estaban en marcha.

Por ese combo, dijo Bianco, la estimación es que el presupuesto de 2024 en términos reales será un 15 por ciento menor al de 2023.

Las prioridades son los salarios de los trabajadores estatales, que se vienen pagando con actualización inflacionaria, escuelas y educación, no recortar en salud y seguridad. También entregar computadoras, que no serán las 168 mil del año pasado pero las habrá.

Sobre la idea de que el mileísmo está ganando una batalla cultural dijo Bianco que en su opinión no es así. “Adonde vamos la gente nunca me dijo que tiene que haber menos hospitales, menos escuelas y menos policías. Y recorro, recibo cartitas y mensajes en el teléfono. La gente pide más patrulleros y más trabajo. Las opiniones pueden ser una cosa, pero en la materialidad de las cosas la gente pide más camas y no que cierre el hospital.”

Bianco describió proyectos futuros en regiones como Bahía Blanca, «donde en Coronel Rosales se está dando la inversión más grande la Argentina, que es la ampliación del tancaje petrolero», o Mar del Plata con el plan de exploración del petróleo offshore. «Y no es, como decían, que ibas a estar tomando mate en la playa y se iba a ver la plataforma, porque a 300 kilómetros no podés ver nada.» El último proyecto es el consorcio formado con eje en La Plata y que incluye no sólo a Berisso y Ensenada, donde hay un puerto y un astillero, sino también a Punta Indio y Magdalena, donde dicho sea de paso gobierna un intendente radical. Explicó Bianco: «El principal proyecto es avanzar en el balizamiento y dragado del Canal Magdalena, que permitiría tener soberanía absoluta respecto de las aguas para que un barco que baje del Paraná y tenga que completar la carga de granos no deba pasar por Uruguay ni pagar el canon del puerto de Montevideo. Y además de la cuestión soberana, sería más eficiente porque requeriría un dragado menor y por lo tanto más barato».

Por Martín Granovsky