Milei buscó ordenar la interna de La Libertad Avanza con Stornelli, militancia y prófugos en la tribuna

El Foro Madrid edición Buenos Aires dejó, hasta el momento, menos definiciones sobre el escenario que en los intervalos. El discurso del presidente Javier Milei, concentrado en ordenar la tropa tras los conflictos internos en La Libertad Avanza, tuvo como espectadores destacados al fiscal Carlos Stornelli, la diputada Lilia Lemoine, representantes de fundaciones ultraconservadoras de EEUU y una nutrida cantidad de prófugos de la justicia de Brasil por los incidentes del 8 de enero de 2023 en la capital de ese país.

El presidente fue prologado por Santiago Abascal, líder de Vox, partido de la derecha más extrema de España. Con una mirada al borde de lo holístico sobre la «batalla cultural» contra el socialismo, el vasco destacó la importancia inigualable que posee Milei para la construcción política transoceánica alrededor de la Carta de Madrid, declaración de buena parte de los líderes conservadores occidentales. De éstos, solo Milei, Abascal y el chileno José Antonio Kast -derrotado en elecciones por Gabriel Boric- son figuras refulgentes de un encuentro con pocas luces y repetitivo en su temática libertaria y securitista.

Milei, subido a un discurso que alternaba la monotonía de la lectura con momentos de inspiración improvisada, buscó resaltar la lucha contra algún tipo difuso de statu quo, personificado en el «partido del Estado». “Aunque el partido del Estado haga lo imposible por evitarlo, aunque haga lo imposible para aferrarse a este modelo que solo trajo miseria, la Argentina será libre, los argentinos seremos libres, y la libertad nos hará prósperos”, afirmó.

Pero la definición más importante del discurso de Milei fue hacia los propios. «Sólo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa nos exige. No hay lugar para ambiciones personales. Sólo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros, los millones que tuvieron la valentía de volver a confiar en que tener una vida mejor es posible. No les podemos fallar. Cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza», dijo sobre el final de su participación en el Foro Madrid.

Apenas terminado el encuentro, la diputada y maquilladora presidencial, Lilia Lemoine, expresó ante Tiempo su opinión respecto a la bajada de línea de su jefe político. «Todos aquellos que ingresamos al espacio para apoyar a Javier Milei, que hoy ocupamos un cargo justamente por él, tenemos que estar alineados, tenemos que seguir con el proyecto presidencial. No es momento para que estén haciendo cada uno su campaña, o para que estén teniendo ideas diferentes de golpe, ideas que son sospechosas. Nosotros tenemos que respetar la voluntad de nuestro votante, y esto es seguir el proyecto presidencial. Comparto 100%».

Stornelli dijo presente

Entre la maraña de jóvenes funcionarios libertarios que formaron la tribuna partidaria a la que el presidente Milei dedicó gran parte de su discurso estaba Carlos Stornelli. El reconocido integrante del Ministerio Público Fiscal expresó que se acercó «a escuchar» invitado por la organización del encuentro conservador internacional, a quienes definió como «gente que está militando políticamente» dentro de La Libertad Avanza.

«Comparto ciertas ideas, que me parecen muy buenas. Me invitaron y bueno, acepté», dijo.

Otra porción importante del público entusiasta en la conferencia matinal del jueves eran personas de nacionalidad brasileña. En su gran mayoría se identificaron como «perseguidos» por razones políticas relativas a la violenta protesta de enero de 2023 en Brasilia. Consultado por la posibilidad de ofrecer asilo a estas personas prófugas de la justicia del vecino país, Stornelli eligió salir gambeteando.

«Lo que hay que hacer es atenerse a las leyes internacionales. Lo que no podemos hacer es volver a tener terroristas de ETA o incluso chilenos en el país, que mataron a un senador chileno durante la democracia -en referencia a Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado en 1991-, y que el Estado argentino le dio trabajo a su esposa y lo acogió, como el señor (Galvarino) Apablaza. Nosotros no podemos ir contra las normas de asilos internacionales».

«La ley se cumple, guste o no guste, porque la ley está hecha para todo, para los buenos, para los malos», concluyó ante este medio el fiscal, sindicado por muchos sectores como uno de los artífices del lawfare en Argentina.

Militantes, prófugos y lobbistas en el CCK

«Este encuentro para nosotros, exiliados políticos en Argentina, es muy importante por nuestra libertad. Este movimiento del Foro de Madrid es importantísimo y vinimos para poder mostrar toda nuestra historia», le dijo a Tiempo Symon, uno de los prófugos que viven en Buenos Aires. Desde el inicio del mandato de Milei, más de cien personas condenadas por la justicia de Brasil bajo cargos de ataque contra la democracia se encuentran esperando que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) acepte sus pedidos de asilo por razones políticas en Argentina.

Por la tarde del jueves, un panel sobre justicia se centró en la noción de lawfare, pero en referencia al caso de las condenas a militantes del movimiento de Jair Messias Bolsonaro, pero también en los casos de persecución a neonazis en Alemania y las múltiples causas contra el ex presidente y actual candidato republicano Donald Trump. En ese panel disertó Andrew Olivastro de The Heritage Foundation, think tank del ultraconservadurismo de EEUU. Este estratega comunicacional definió los motivos de su llegada al país para el Foro Madrid.

«Estamos en la batalla de las ideas. Apoyamos la libertad en todo el mundo. Últimamente, los conservadores están aprendiendo a trabajar en red a nivel internacional, algo que la izquierda solía hacer muy bien antes, ésa era su herramienta principal. Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo y este foro es importante para eso porque habla en nombre del pueblo, al igual que lo hace el presidente Milei. El pueblo cada vez tiene más voz, y eso traspasa fronteras, igual que las ideas las traspasan», expresó.

Milei mismo hizo referencia al actual conflicto entre el juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, y la red social X del archimillonario Elon Musk. «La justicia adicta al poder petista ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileros y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia, o sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas”.

Los prófugos bolsonaristas se están organizando en Argentina. Tiempo pudo confirmar que este sábado 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, realizarán una protesta contra De Moraes en el Obelisco, alrededor del mediodía.

Afuera de la Ballena Azul, la sala de conferencias principal del ahora llamado Palacio Libertad, Rocío y Candela charlaban con otros militantes libertarios. Son mellizas, idénticas. «Es un encuentro muy importante. Como dijo hace un rato Santiago Abascal, los malos están unidos, se vinculan, trabajan juntos, así que los buenos tenemos que hacer lo mismo», dijo Candela. «Me quedo con las palabras que de Milei» -afirmó Rocío- «Argentina tiene que ser un faro desde donde se irradien las ideas de la libertad y la vida para el resto del mundo».

Por: Nicolás Pohl y Sebastián Rodríguez Mora