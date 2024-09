En cumbre con gobernadores, Kicillof volvió a reclamar «federalismo» a Milei

Al participar de la Cumbre Federal de Logística en el Consejo Federal de Inversiones, el gobernador Axel Kicillof criticó al gobierno de Javier Milei por el vínculo «ausente» con las provincias y consideró que «hay riesgo de disolución nacional«. Reiteró, además, su reclamo por el Canal de Magdalena, una obra estratégica que la Nación paralizó y no traspasa aún a Buenos Aires, pese a los reiterados pedidos.

«La ausencia del Gobierno nacional es ruidosa. Su silencio mete un ruido atronador. Necesitamos que esté acá el Gobierno nacional. Su ausencia no es que nos saca una carga o nos da más autonomía y libertad. No hay libertad para las provincias. Es un riesgo de disolución nacional», disparó el mandatario al exponer en el panel “Logística para el Desarrollo, diálogo con Gobernadores”, junto a su par de San Luis, Claudio Poggi, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe. Y advirtió: «A veces pareciera que todo esto se resuelve cada provincia trabajando sola, pero no se puede, somos un país. No nos vamos a someter a este programa de disolución nacional».

El mandatario habló de las estrategias que está planificando la provincia en materia logística pero aclaró que está enmarcada dentro de una estrategia federal. «No vamos a presentar el capítulo bonaerense como si no existiera el país», señaló y aclaró que «no puede plantearse sin contemplar la matriz productiva, el crecimiento urbanístico y los desafíos en materia de turismo: involucra no solo rutas, ferrocarriles y puertos, sino a todos los ejes que hacen al desarrollo y a la construcción del país que queremos».

Graficó con números la importancia que tiene Buenos Aires dentro de Argentina. Detalló que concentra el 36% del PBI nacional y el 50% de la producción industrial argentina. «En términos industriales, somos medio país», lanzó y siguió: «El 41% de la producción agropecuaria de la Argentina se desenvuelve y desarrolla en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 27 puertos comerciales en la provincia de Buenos Aires. Movilizamos 39% de la carga de contenedores del país, que no van todos a la provincia de Buenos Aires, buena parte va a las restantes provincias y una parte también va a la Ciudad de Buenos Aires».

En este marco, sostuvo que «sería miope, torpe y mentiroso» pensar que es posible «resolver la cuestión logística de la Provincia sin consultar, sin acaso ponernos de acuerdo o tal vez en algunos puntos discutir, pero sobre todo articular con las demás provincias argentinas».

Luego habló de las obras que Nación abandonó y que son claves para la provincia. La primera: el Canal de Magdalena. Aseguró que lo llevarán adelante «a capa y espada, aunque se oponga el que se oponga» y aseguró que va a tener impacto en todas las provincias argentinas porque «permitirá unir las vías fluviales con el litoral marítimo» y que, por eso, es importante desarrollarlo «con una mirada federal».

Las otras obras son la ruta 6 y la Autopista Presidente Perón, a la que le faltan sólo 21 kilómetros y quedó paralizada desde que asumió Milei. «Se tiene que terminar. Se tiene que terminar esa obra. Va a permitir conectar el norte de la provincia con el sur de la provincia, no para beneficio sola y exclusivamente de la provincia de Buenos Aires, sino para toda la carga», sostuvo.

Ya en el final de su exposición, Kicillof reiteró la necesidad de tener una estrategia federal. «La provincia de Buenos Aires se compromete a trabajar en su estrategia y a hacerlo con una mirada generosa, solidaria, teniendo en cuenta las necesidades de las demás provincias», indicó y concluyó: «No apostamos por una perspectiva local, sino federal, que forme parte de un proyecto de desarrollo nacional que genere bienestar a todo nuestro pueblo».

El encuentro reúne a los principales actores del sistema logístico y tiene como fin discutir iniciativas y delinear acciones que impulsen el desarrollo productivo en todo el país. Comenzó ayer y finalizará hoy por la tarde, tras dos jornadas de intercambio en torno a ejes como la planificación de logística federal y urbana; corredores internacionales; nodos logísticos multimodales y puertos provinciales; la hidrovía; el transporte de carga aéreo; y el acceso al tren para el transporte de cargas y caminos rurales.

Participaron el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero y representantes de las provincias de La Rioja, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán, Formosa, Mendoza, Río Negro, Salta, Chubut, Jujuy y Tierra del Fuego.

Por: Jorgelina Naveiro