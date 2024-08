El Gobierno asegura que rechazó ofertas para refinanciar su deuda

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró hoy que el Gobierno rechazó ofertas de financiamiento procedentes de la banca internacional, y relativizó el “peso” que tiene la tasa de Riesgo País, debido a que YPF salió al mercado y tomó financiamiento a una tasa menor al 10%

«Tenemos ofertas de bancos para salir al mercado hoy y no las estamos tomando. No es una cuestión de que no tenemos acceso a crédito, pero tenemos un montón de alternativas de financiamiento y que nos dejan a nosotros tranquilos», dijo Quirno durante un encuentro realizada por la Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, informó El Cronista.

El funcionario consideró que: «Hay un problema de deuda cuando hay que financiar al Estado. En este momento tengo el mejor de los trabajos. No tengo que financiar el Estado. No tengo que tomar nueva deuda”-

Para el funcionario “el problema de deuda es cuando no se tienen los números ordenados, es decir, no se tiene la macro ordenada” y en ese sentido, apeló a la confianza y a la credibilidad que busca dar el Gobierno hacia el mercado.

«Desde el primer momento buscamos tomar acciones que nos hagan ganar la credibilidad del mercado a través de nuestras acciones. Y las acciones son honrar los contratos, honrar los vencimientos, y tomar decisiones que den previsibilidad y transparencia. La consecuencia es que esa mayor credibilidad y esos resultados son los que nos van a dar acceso a los mercados», dijo Quirno.

Al ser consultado porque la tasa de Riesgo País no baja sustancialmente a pesar de que el Gobierno asegura haber arreglado la macroeconomía, el funcionario señaló que es un indicador más y que tiene su importancia en relación a lo que la gente y los inversores miran en cuanto a acceso a financiamiento.

Y sobre ese punto, destacó que: «No hay que olvidarse que YPF salió al mercado recientemente. Fue la primera compañía que salió al mercado luego de muchísimos años y lo hizo por abajo de 10%, aun con el riesgo país en 1500 puntos. Entonces, ¿estamos mirando el termómetro correcto? ¿Por qué sale YPF a 10% cuando debería haber salido a 35%?», se preguntó Quirno.

