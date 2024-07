«Le pedimos al Gobierno Nacional, al presidente del Banco Central y al ministro de Economía que nos digan qué hicieron con el oro»

El ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, le pidió al Gobierno Nacional; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, Luis Caputo, en nombre de la Provincia, que informen sobre «qué hicieron con el oro de los argentinos«.

Este pedido surge luego de que, el diputado nacional y secretario general del gremio de La Bancaria, Sergio Palazzo, denunciara públicamente un pedido de acceso a la información con el fin de saber cuál fue el destino de los lingotes de oro “que salieron de la Argentina y que figuran en las reservas de activos del Banco Central”.

Según Bianco, ese pedido de información “todavía no fue contestado” aunque está dentro de los límites temporales que establece la ley de acceso a la información pública, sin embargo, parece que el hecho “no es lo suficientemente grave y preocupante” para que las autoridades no hayan hecho todavía una declaración pública al respecto.

“El ministro Caputo confirmó que sí había habido una salida de oro y lo declaró como una acción muy positiva. Dijo que tenía como objetivo obtener un retorno por la colocación de dólares, vaya a saber dónde. Se supone, por la información que circula, que fueron dos envíos, el 7 de junio y el 28 de junio, por un valor aproximado equivalente a 450 millones de dólares, el total de reservas en oro, de acuerdo a la información publicada por el Banco Central de la República Argentina, el 15 de julio”, informó el ministro.

Lo que el Gobierno de la Provincia pide es que, el Banco Central, confirme los motivos por los cuales el oro salió de Argentina porque “si bien era para obtener un retorno, también podría ser para otros motivos que son preocupantes, como una venta de oro para conseguir reservas líquidas en un momento en donde, las reservas líquidas del Banco Central, están en un nivel muy bajo”, sostuvo Bianco.

«Sacar el oro de nuestro país implica riesgos que no tiene el oro cuando está en las reservas de las bóvedas del Banco Central. Por ejemplo, puede ser utilizado como activo, en el caso de embargo, contra la República. Siempre es mejor que el oro esté en nuestro país en el exterior porque, además, hay una cuestión de soberanía y de responsabilidad que tiene el Banco Central de hacer la custodia de las reservas y de los activos de los argentinos«, sostuvo Bianco.

Para finalizar, recordó una frase que expresó la actual ministra de Seguridad cuando era pre candidata presidencial el año pasado, sobre ingresar al Banco Central con cámaras.

“La ministra dijo, y lo cito textual, ‘vamos a entrar con una cámara de televisión al Banco Central, porque queremos decirle a la gente cómo está el país y mostrarles qué pasó, qué reservas dejan y por qué las reservas no están’. Eso dijo la ministra Bullrich. Y queremos decirle que acá estamos. Que cuando quiera, la acompañamos a ver qué quedó en el Banco Central, qué dejaron en el Banco Central y dónde está el oro de los argentinos. Si necesita cámaras, las tenemos así que podemos acompañarla«, concluyó.