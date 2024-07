El futuro del PRO: en búsqueda de una identidad propia sin Bullrich, ni libertarios

Opositor pero no peronista; que represente un cambio pero que no sea antisistema: el PRO intenta encontrar un rumbo que lo diferencie de Casa Rosada. El costo no fue ni de gestión ni ideológico, sino sustancialmente político. Patricia Bullrich, quien aún no se retira del paraguas partidario, sigue presionando a partir de declaraciones mediáticas, en donde radica su principal capital en la actualidad. En este escenario es que el bloque busca adjudicarse triunfos en el Congreso sin quedar opacado por el oficialismo, de quien necesitan sus votos. Difícil operación.

“Ya se fue de 16 partidos, si quiere que se vaya de uno más”, dice un alto dirigente, sobre la expresidenta del PRO hasta este año, a la que no le recriminan medidas como ministra sino falta de fidelidad partidaria. En simultáneo, relativizan sus posibilidades electorales después del tercer puesto en 2023 y apuntan contra aquellos dirigentes con los que no habría vuelta atrás: “Lo de Arabia rompe las bolas”. Otra salida de la que no ven retorno es la de la Coalición Cívica. “Con la salida de Carrió nos sacamos una extorsión de encima”, dicen. Pero, ¿cómo pretenden fortalecerse de cara a su electorado para el 2025? Fuentes partidarias consultadas por este medio coinciden en la importancia de la aprobación de proyectos de ley propios en los próximos meses e insistirán para que Nación pague los fondos de coparticipación correspondientes a la ciudad de Buenos Aires, antes de la reunión de Jorge Macri con Guillermo Francos el próximo viernes. Por la tarde del jueves, se reunirán en el Congreso con el jefe de Gabinete y representantes la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, aunque por la mañana tendrán un encuentro previo los presidentes del bloque en Casa Rosada.

Guillermo Francos con miembros del bloque del PRO, antes de la votación de la ley Bases. Baja de la edad de imputabilidad; declaración de la educación como servicio esencial; reforma electoral (boleta única, ficha limpia, eliminación de la obligatoriedad de las PASO); sociedades anónimas deportivas; agencia de seguridad anti narcotráfico: aunque podrían ser de La Libertad Avanza, este listado representa una parte del núcleo de propuestas parlamentarias que el PRO insistirá en aprobar.

Desde el bloque expresan cierto fastidio por las propuestas duplicadas del oficialismo (“es para poner la lupa y encontrar las siete diferencias), reniegan de la falta de precisiones con la ley Hojarasca (“no tenemos ni la más mínima idea de qué se trata”) y establecen diferencias en la calidad de trabajo entre ambos espacios: “Se necesita un adulto en la sala. La ley Bases se aprobó más por nosotros que por los libertarios. Eso la gente lo ve”. La mirada hacia 2025 “Aunque nos vaya mal no vamos a perder muchos diputados”, interpretan proyectando una carrera de largo aliento pero mirando a 2025, observando unas elecciones que se presentan lejanas pero para las que empiezan a construir. El descontento de Mauricio Macri por su falta de protagonismo en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán (“tiene buen diálogo con Milei, pero los de abajo hacen lo que quieren”), ratificó la decisión de no aliarse con La Libertad Avanza, que intentará confluir en coaliciones en cada distrito para evitar competir con el PRO. Por eso apuntan a sus desencantados: observan con interés una posible anexión con los tres diputados del MID, presidido por Oscar Zago. Horacio Rodríguez Larreta reaparecerá: “Tuvo una actitud mucho más digna que Patricia”. El tercer bloque en número de Diputados renueva 22 bancas el año que viene, de las cuales 15 representan a la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires. En este último distrito es donde proyectan fortalecer su construcción y observan con expectativa la interna partidaria distrital de la UCR, que puede confluir en una lista única entre los sectores liderados por Maximiliano Abad y Facundo Manes. De ser así, aspiran a una alianza que compita por el primer lugar en el territorio más habitado del país. Por Fernando Brovelli