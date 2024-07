CAME: comercios y almacenes vendieron en junio casi un 22% menos Por la recesión, las operaciones minoristas siguen sin levantar. La caída fue contra el mismo mes de 2023. Leve mejora en la comparación contra mayo.

Los comercios minoristas pequeños y medianos vendieron en junio un 21,9% menos que en el mismo mes de 2023, informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su Índice de Ventas Minoristas Pymes relativo al sexto mes del año.

Con ese resultado, en el primer semestre de 2024 las operaciones acumularon un retroceso del 17,2% comparadas con el mismo tramo del año pasado. En tanto, en junio, se registró una leve recuperación del 1,2% comparando contra mayo previo.

En el análisis, CAME destacó que los comercios que se consultan para la elaboración del índice están “más aliviados” por la estabilización de los precios mayoristas, pero esa mejora sigue sin tener un correlato en las ventas en los locales al público, producto de la recesión y la pérdida de poder adquisitivo del salario.

La entidad privada destacó que ninguno de los siete rubros analizados escapó a la tendencia negativa, aunque atribuyó parte del mal resultado a la cantidad de feriados que hubo en el mes, que generaron un fin de semana largo de cuatro días, según la explicación.

Además, CAME señaló que las ventas por el Día del Padre funcionaron antes y durante la fecha, pero no siguieron en los días posteriores, como sucede tradicionalmente. En referencia a ese día particular, también se destacó una predilección por las compras en cuotas y poca demanda del programa Cuota Simple.

El rubro con mayor caída de ventas en junio fue Perfumería, con un derrumbe del 42% interanual. Siguieron Farmacia (-32,8%), Alimentos y Bebidas (26,6%), Bazar (-24,7%), Ferretería, Electricidad y Construcción (-23,3%) y Calzado y Marroquinería (-20,7%).

Para el informe se relevaron 1276 comercio minoristas de todo el país entre el 1 y el 5 de julio.

Falta de ventas

En ese contexto, los comerciantes encuestados por CAME destacaron a la falta de ventas como el principal desafío del sector con el 57,6% de las respuestas, por delante de los altos costos de producción (23,4%), las dificultades de acceso al crédito (7,5%) y los problemas de cobranzas (7%).

Pese a la baja de los precios mayoristas, los pequeños empresarios lamentaron los aumentos de los costos de la energía en un contexto de baja demanda.

Entre las medidas que toman los comercios para moderar el impacto de la crisis, el 35% de los consultados reconoció que redujo gastos operativos; el 26,5% dijo que apeló a la diversificación de productos; el 15,8% aseguró que redujo horas laborales; el 7,1%, que aumentó las horas laborales; y el 5,6%, que aumentó los gastos operativos.

Sobre las medidas que se esperan de la administración nacional para revertir la situación, el 40,7% respondió la reducción de impuestos; el 17%, el estímulo a la demanda interna; el 11,5%, la flexibilización de normativas; el 11,1%, el acceso a créditos blandos; y el 9,1%, la simplificación burocrática.

Pacto de Mayo

CAME está entre las cámaras empresariales que manifestaron públicamente su apoyo a la firma del Pacto de Mayo entre el presidente Javier Milei y la mayoría de los gobernadores provinciales.

La entidad consideró que ese hecho constituyó “un acto simbólico que debe convertirse en la plataforma de un país que necesita inexorablemente transitar por el camino del desarrollo” y llamó a la dirigencia política, gremial, empresaria y social “redoblar esfuerzos en pos de los consensos” que propone el pacto.

Por: Martín Ferreyra