Quintela: “Este Gobierno va a genera un genocidio en el país”

El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que no asistirá a la firma del Pacto de Mayo con el presidente Javier Milei en Tucumán por estar en desacuerdo con la política del gobierno nacional, la que consideró «cruel, inhumana y salvaje».

“No voy a ir a firmar el Pacto de Mayo, principalmente porque no estoy de acuerdo con la política implementada por este Gobierno, a partir del 10 de diciembre por este presidente. Una política, a nuestro juicio, bastante cruel, inhumana y salvaje”, subrayó Quintela.

En declaraciones radiales, sostuvo: «No voy, ni voy a ir tampoco porque estoy en contra de todas las políticas salvajes y crueles, que va a generar un genocidio en la República Argentina”.

“Cuando uno establece un pacto con alguien, lo hace con alguien. Es un acuerdo entre dos o más personas. Pueden ser otros sectores o gremios. Pero un pacto es producto de un acuerdo, de conversaciones, donde se llega a un punto en el que están todos de acuerdo», evaluó Quintela.

En ese sentido, agregó que el peronismo «no tuvo esa oportunidad» de poder dialogar con el oficialismo, a la vez que consideró la firma del acuerdo como «una imposición para lograr el sometimiento que se está logrando con algunos colegas”.

“Es un hombre que lo dijo literalmente: ‘Vengo a destruir el Estado’. En ese acuerdo, como en la Ley Bases, no hay absolutamente nada referido a lo que le interesa al pueblo argentino. Todo lo que hay va en contra de lo que le interesa al pueblo, pertenezca al sector social que pertenezca. No se habla ni del trabajo, ni de la educación, ni de la salud. No se habla del esquema productivo, no se habla de la importación de bienes y servicios, no se habla de absolutamente nada. Todo en contra del pueblo argentino”, enfatizó el gobernador riojano.