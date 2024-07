Scaloni: “Vamos a esperar a Messi hasta el último momento”

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró hoy que esperará “hasta último momento” la recuperación del capitán argentino Lionel Messi antes de definir al equipo que enfrentará mañana por cuartos de final de la Copa América contra Ecuador.

El “diez” de la Selección argentina padeció de una molestia en el recto anterior de su pierna derecha, el cual lo dejó fuera del once inicial contra Perú: «Altera que no juegue Leo, intentaremos que esté. Después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible«, comentó.

En conferencia de prensa desde Houston, Scaloni hizo referencia a la evolución del astro argentino, quien ya se entrenó a la par de sus compañeros: “Vamos a esperar un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor. Ayer tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir al equipo. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos”.

Ante las especulaciones de cuál sería el equipo titular que enfrentará al Tricolor, el entrenador oriundo de Pujato habló sobre la posibilidad de jugar con doble nueve: “Para definir el equipo vamos a esperar para ver cómo está Messi”.

Aun así, dejó abierta otra opción para la delantera albiceleste: “No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad y me pone muy contento. Los dos están bien, esperemos que mañana continúe esa racha. Estamos satisfechos con sus aportes”, agregó.

También, Scaloni se refirió a la sanción impuesta por la Conmebol tras las reiteradas tardanzas de su equipo a la hora de salir al campo de juego. El director técnico no puedo dar indicaciones desde el banco en el partido contra Perú: “A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores”.

El entrenador halagó a Walter Samuel y Pablo Aimar, quienes estuvieron al mando del plante campeón del Mundo en Qatar 2022, diciendo que hicieron su trabajo “maravillosamente bien”.

A la espera del partido de mañana, a las 22 (hora Argentina), frente a Ecuador, el director técnico de la Selección argentina opinó sobre los números a favor de Argentina en comparación a su rival: “No creo en las estadísticas, están para romperse. Esperemos de nuestra parte que no. Ecuador es un equipo bien trabajado, tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Es uno de los equipos buenos de la Copa América«.

Por último, se refirió a los equipos candidatos a la lucha por el título: “Es un torneo de altísimo nivel, con selecciones que están muy bien. Cualquiera puede llegar tranquilamente a la final y competir con los mejores del mundo. Ayer se vio un partido de gran nivel en Brasil-Colombia. Uruguay también está haciendo las cosas muy bien, no sorprende”, opinó.