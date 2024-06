Entre enero y marzo, el gobierno aumentó la deuda externa en U$S 2160 millones El pasivo total de los argentinos con los que no residen en el país alcanzó a U$S 289.969 millones. La mitad corresponde al gobierno nacional, por sus compromisos con organismos internacionales y los bonos soberanos.

La deuda externa de la Argentina alcanzó en el primer trimestre del año el equivalente a U$S 289.969 millones, según informó este miércoles el Indec. El dato supone un incremento de U$S 2.160 millones con relación al del último trimestre de 2023.

De acuerdo al informe, el principal deudor es el sector Gobierno (tanto el nacional como de otras jurisdicciones), con U$S 157.022 millones, mientras que las sociedades no financieras y los hogares suman U$S 102.530 millones. El resto corresponde al Banco Central (U$S 26.069 millones), las sociedades captadoras de depósitos y otras sociedades.

En cuanto al tipo de monedas en que se contrajo el endeudamiento, la mayor parte corresponde a dólares (U$S 198.881 millones), pero también hay compromisos en derechos especiales de giro (la moneda virtual del FMI), por el equivalente a U$S 49.690 millones; en yuanes, por el equivalente a U$S 21.271 millones; mientras que el saldo corresponde a euros y otras monedas.

La deuda con organismos internacionales

Una mirada interesante corresponde a cuáles son las deudas del gobierno central. Según lo que se detalla en el trabajo, de los U$S 143.572 millones de deuda, U$S 75.800 millones corresponden a organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, BID, BIRF, CAF y otros organismos); U$S 63.149 millones a tenedores de títulos de deuda; y el resto a otros acreedores, banca comercial y proveedores.

En ese sentido, la valorización que tuvieron los bonos soberanos en el mercado abierto le jugó en contra al gobierno, porque a valor de mercado esos títulos subieron 22% en el trimestre: en diciembre estaban cotizados en U$S 22.786 millones y en marzo lo hacían a U$S 27.880 millones.

El concepto de deuda externa se refiere a los pasivos contraídos con personas y empresas residentes fuera del país o que tienen el centro de sus intereses en el exterior. Por eso difiere de la deuda pública del Estado, que a marzo era de U$S 403.044 millones, según informó el Ministerio de Economía, y que incluye también las obligaciones contraídas con residentes en el país.

Comercio internacional

El informe del Indec también se focalizó en el flujo de divisas desde y hacia el país en el primer trimestre del año. Así se concluyó que el saldo de la importación y exportación de bienes fue positivo en U$S 5.006 millones, mientras que el de servicios resultó negativo en U$S 1.208 millones.

A nivel países, el intercambio más productivo fue con Chile, ya que hubo un superávit total de U$S 1.483 millones en ese período. El otro extremo fue el comercio con China, que dejó un resultado negativo de U$S 1.158 millones.