El stock de la deuda bruta se incrementó en US$ 65.000 millones durante los primeros 5 meses del año El monto total de deuda es equivalente a US$435.674 millones, informó la secretaría de Finanzas.

La secretaría de Finanzas informó que el stock de la deuda bruta se incrementó en US$ 65.000 millones durante los primeros 5 meses del año. El aumento representa un 17,5% más de deuda.

El dato surge del Boletín Mensual de Deuda a mayo 2024 que publica periódicamente la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía.

Según lo publicado, el total del stock de deuda bruta en el quinto mes del año 2024 ascendió a un monto total equivalente a US$ 435.674 millones, de los cuales US$ 433.222 millones (99,4%) se encuentra en situación de pago normal.

Respecto de abril, el stock de deuda aumentó en el equivalente a US$21.606 millones, representando un crecimiento mensual del 5,25%. Si se lo analiza en lo que va del 2024,

La variación del último mes se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 1.825 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 23.431 millones.

Respecto a la composición de deuda, el 41% es pagadero en moneda local mientras que, el 59% restante, en moneda extranjera.

En cuanto a la composición de la deuda en situación de pago normal al 31 de mayo de este año, el 80% de la deuda corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 18% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales , el 1% corresponde a Adelantos Transitorios 2 y el 1% restante a otros instrumentos.

En cuanto a los comportamientos de los stocks en los últimos doce meses, el informe oficial detalla que el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó por el equivalente a US$ 36.878 millones, debido a la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 5.878 millones y al incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente a US$ 42.756 millones.

El aumento de la deuda en poder del Tesoro, estaría dado principalmente por la decisión política y económica de pasar la deudas de los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro, que es lo que viene llevando a cabo el Gobierno mediante la baja de tasas y las últimas licitaciones.

Con el objetivo de eliminar los pasivos remunerados y evitar los intereses en el Banco Central que terminan generando la necesidad de imprimir billetes para pagarse la financiación. Mediante la emisión de letras, se traslada dicha deuda al Tesoro, el cual se obliga no solo a tener a raya el déficit fiscal, sino a tener superávits mes a mes para hacer frente a los intereses sin recurrir al Central y a una emisión endógena que termina genera una posterior inflación.