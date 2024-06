La Ley Bases y el paquete fiscal frente a su última instancia parlamentaria

El proyecto de ley bases y el paquete fiscal del ejecutivo de Javier Milei llega a la última instancia en su tratamiento parlamentario. En medio de los feriados de esta semana avanzan las negociaciones en la Cámara de Diputados. Son dos días hábiles, pero desde que se aprobaron las iniciativas la semana pasada en el Senado circulan varios mensajes y llamadas telefónicas entre el oficialismo y los diputados aliados.

Y es que en Casa Rosada trabaja el jefe de Gabinete Guillermo Francos, en garantizar los votos de la primera instancia respetando el proyecto original, mientras que los espacios dialoguistas evalúan aceptar algunas modificaciones que incorporó el Senado. Por esta razón, en medio del tratamiento de los proyectos en la Cámara que preside Victoria Villarruel, Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) visitó a Francos en la Casa Rosada para comenzar a evaluar las distintas alternativas.

Ley Bases

Ante este panorama, la oposición mayoritaria de Unión por la Patria insistirá en dejar fuera de debate Ganancias y Bienes Personales, que rechazó la Cámara alta. Si esto pasará, Milei tiene muy en claro que a cualquier modificación que afecte el déficit cero responderá con el veto. Sin embargo, en La Libertad Avanza se muestran confiados, el domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó en declaraciones radiales: «Me cuesta creer que no le vayamos a dar al presidente la ley tal cual la pidió». Me costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto», afirmó.

En el Senado, LLA aceptó retirar la moratoria, también Aerolíneas Argentinas, Correo Argentina y RTA de las compañías privatizables. Además, aceptó cambios en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los temas más discutidos durante las últimas semanas. En la votación en particular del paquete fiscal, se cayeron la modificación del piso del impuesto de Bienes Personales, el retorno de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la eliminación del artículo 111 incorporada en el recinto por Nicolas Massot.

Cómo continúa el proceso parlamentario en Diputados

Con modificaciones en algunos artículos, los proyectos del Ejecutivo Nacional vuelven a la Cámara de origen. En los próximos días el cuerpo legislativo que preside Martín Menem deberán ser tratados en el recinto, debido a que la ley ya ha sido aprobada en lo general y no puede ser desechada. En ese contexto, las alternativas que tienen los diputados son tres: Aprobar todo tal como ha sido resuelto en el Senado; Aprobar solo algunos de sus cambios y rechazar otros o insistir en la media sanción tal como fue aprobada en la sesión del 29 de abril.

Presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Según el reglamento, si los cambios en el Senado fueron aprobados con mayoría absoluta (más de la mitad de los senadores), los diputados necesitan esa misma mayoría para insistir con su proyecto original y rechazar esos cambios. Si fueron aprobados con dos tercios en Senado, necesitan alcanzar esa misma mayoría.

En cuanto a los artículos que fueron eliminados en el Senado como por ejemplo los que estaban en el texto del paquete fiscal, hay varias interpretaciones. La secretaria parlamentaria del bloque radical Soledad Carrizo explicó que “el impedimento que establece la Constitución para volver a tratar solo refiere a los ‘proyectos desechados totalmente’. Si la Carta Magna no indica ‘artículos, capítulos o títulos desechados’, ‘proyectos desechados parcialmente’, no podemos inventar nosotros esa distinción”.

En diálogo al Parlamentario, recordó la diputada que el artículo 81 de la Constitución Nacional expresa que: “La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la reacción originaria”.

Por: Verónica Benaim