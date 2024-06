Tensión en el recinto tras propuesta de un cuarto intermedio por la represión afuera del Congreso

Tras varias horas de debate, cerca de las 16 horas se interrumpió el tratamiento del proyecto de ley de bases cuando los bloques de la UCR y Unión por la Patria pidieron una moción de orden por los incidentes afuera del Congreso. Se espera que se vote después de las 20 horas, aún quedan 25 senadores por exponer.

Fue el senador Wado de Pedro quien pidió armar una comisión dentro del recinto para hablar con los responsables del operativo por los incidentes afuera del Congreso. “Todos los senadores somos responsables de la integridad física de los argentinos”.

Desde el radicalismo, Maximiliano Abad señaló: “Lo más razonable es que la comisión se arme, se comuniquen con las autoridades y el debate sigue”, dijo Maximiliano Abad. “No podemos seguir como si nada”, agregó la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel que no estaba en el recinto, retomó su lugar y presenció un fuerte cruce con Wado de Pedro quien defendió su moción de orden: “Expresé la moción, discúlpeme. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto. Pero esto es un sistema republicano”, lanzó el senador de Unión por la Patria a lo que la vicepresidenta respondió: “No me haga entrar en su historia personal, el que necesita ver qué pasa se retira”. “Conocemos las artimañas de los que no están en el poder. Sólo quieren hacer perder el tiempo”, agregaron desde La Libertad Avanza.

Tras media hora de idas y vueltas, un puñado de senadores de UxP y el radicalismo, se levantó de su banca para retirarse del recinto e ir puertas afuera del Congreso donde varios diputados y ciudadanos que se manifestaban en contra del proyecto de ley de bases fueron reprimidos por la policía.

Fue la propia Villarruel quien a través de su red social X, quien acusó a la oposición “kirchnerista” de “intentar frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No vamos a interrumpir la sesión del Congreso ni permitir que con las piedras se atente contra la democracia”.

“Se votó la moción reformulada y corregida por el Senador de Pedro pidiendo un cuarto intermedio para ir a la plaza a verificar el dispositivo de seguridad en la calle, y la misma fue rechazada por el voto de los senadores. Continúa la sesión”, agregó.

Senadoras kirchneristas apuntaron contra Villarruel por la represión

En el medio del debate y tras los incidentes en las afueras del Congreso de la Nación, senadores de Unión por la Patria responsabilizaron a la titular del Senado, Victoria Villarruel, por lo que estaba sucediendo en las calles.

Fue la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti quien pidió la palabra para introducir el tema en el recinto: “Quiero denunciar la represión en la Plaza de los Dos Congresos, donde diputados terminaron internados y varios atendidos en las guardias porque han reprimido a quienes iban a acompañar esta movilización. Dijimos que cuando el Congreso de la Nación está vallado es porque algo feo está pasando dentro”, agregó.

En ese sentido, apuntó contra Villarruel, pese a que la vicepresidente no estaba en el recinto. “Es su responsabilidad la integridad física de todos los ciudadanos que están manifestándose en la plaza y no podemos seguir mirando para otro lado cuando se militariza este Senado de la Nación”.

Mientras se escuchaban las bombas de estruendo en el recinto, tomó la palabra la senadora de Santa Cruz (UXP) Alicia Kirchner, quien afirmó: “La seguridad de la gente es nuestra responsabilidad, hago responsable a la vicepresidenta (Villarruel) y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de lo que pueda estar sucediendo afuera del congreso. No a la violencia”.

Desde el mismo espacio político, la salteña Nora Giménez expresó: “Tendrán que hacerse cargo de esta represión sino hay voluntad política de asegurar la seguridad de las personas en su derecho de movilizarse en los espacios ya condicionados por protocolo, si se repiten estos hechos de violencia y represión, el Congreso tiene que responder”.

Por: Verónica Benaim