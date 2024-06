Caputo ratificó el rumbo económico, aunque se caiga la Ley Bases

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que si la ley Bases no es aprobada en el Congreso, el Gobierno igual mantendrá el rumbo económico y le pidió a los empresarios que «piensen en la oportunidad que tienen enfrente».

«La Ley Bases es para los argentinos y es un potenciador», sostuvo el funcionario al hablar en un encuentro ante hombres de negocio y economistas.

Además, le pidió a los empresarios no tenerle miedo a los políticos», al disertar ante la Expo de Economía, Finanzas e Inversiones (ExpoEFI), donde también disertó el jefe de Estado, Javier Milei.

«No pongamos en la misma bolsa a toda la política. Yo me he juntado esta semana con muchos gobernadores, todos de la oposición. Y todos están para ayudar, todos quieren que la ley pase», indicó Caputo, al destacar la actitud dialoguistas de más de una decena de mandatarios. Y señaló: «Nosotros tenemos la llave para abrir la puerta que va a permitir que la Argentina salga adelante».

En La Rural de Palermo, remarcó que «pase o no pase la Ley Bases», el Gobierno no va a «cambiar el rumbo». «Nada nos va a frenar», enfatizó, en momentos en los que se discutía en el Senado el proyecto de Ley Ómnibus bis, para luego dar lugar al debate sobre el paquete fiscal en ese mismo recinto.

«Es buenísimo que pase la ley porque hay un montón de cosas buenas para los argentinos, pero si no es así, vamos a seguir con nuestro programa. No vamos a cambiar el rumbo. No les tengan miedo a los políticos; nos animamos hacer lo que nadie hizo en 100 años. Nada nos va a frenar», subrayó.

Por otra parte, criticó la herencia recibida de gobiernos anteriores y comparó a la Argentina post Alberto Fernández con un enfermo de cáncer terminal. « Heredamos lo peor de la combinación de las tres grandes crisis que tuvimos. Salir ileso era casi imposible. Era una calamidad absoluta», dijo. «Lo que hicimos no es un milagro. Solo un salame podía no saber cuál era la enfermedad argentina. Teníamos un enfermo de cáncer fiscal final y metástasis cambiaria e institucional«, agregó.

Caputo calificó a Milei como un líder capaz de cambiar ese «estado de calamidad» y de cumplir todo lo que prometió en campaña. “Lo que estamos haciendo es único”, insistió al respecto.

«La Argentina no tiene credibilidad. Cumplimos con todo lo que venimos prometiendo para volver a tener credibilidad. Si se aprueba la Ley Bases vamos a retrotraer el impuesto PAIS. Y si tenemos superávit fiscal vamos a seguir bajando impuestos. Le vamos a devolver plata a la gente«, dijo.

«Logramos bajar la inflación a un nivel que sorprendió a todo el mundo con el menor costo posible. Lo hicimos a través de las tasas y es el camino para poder salir del cepo«, consignó, al tiempo que planteó que el Gobierno también sinceró «un montón de precios».

Elogió, a su vez, que «es la primera vez que no hay dominancia política sobre la economía. Hoy es al revés». Y alertó que la Argentina, «a diferencia de otras economías no tiene crédito».

En una fuerte señal al sistema financiero, el ministro dio por terminada «la época de tasas reales negativas». «La época de la tasa real negativa para nosotros culminó hoy», dijo el funcionario, al explicar así que el sistema financiero volverá a tener rendimientos por encima de la inflación, un dato clave también para los ahorristas.

Además, defendió la política económica al señalar que «cuando llegamos los intereses de los pasivos remunerados representaban un 40%, hoy es de un 4%». Advirtió, además, que la Argentina «a diferencia de otras economías no tiene crédito».