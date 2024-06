Alerta en el Congreso: la policía reprimió con gas y seis diputados fueron hospitalizados

Eduardo Valdés, uno de los diputados agredidos en la marcha frente al Congreso.

Seis diputados hospitalizados por represión en las afueras del Congreso

Seis diputados de Unión por la Patria, entre ellos Carlos Castagnetto y Eduardo Valdés, fueron hospitalizados tras sufrir intoxicaciones durante los incidentes ocurridos esta tarde frente al Congreso, mientras en el Senado se trataba la Ley Bases.

«Estaba en la calle defendiendo ante este atropello de la Ley de Bases. Vemos que vienen de atropellada la prefectura. Nos paramos (los diputados y diputadas de UxP) solamente. Estábamos en ese lugar. No es que fuimos a buscar la prefectura. Evidentemente, tuvieron una orden. Hay de atrás, como es el modus operandi, nunca de frente, siempre de costado, tirando ese gas, que a algunos compañeros les llegó a los ojos. Aspiramos el gas, debimos salir, no sin inconvenientes, no sin el atropello con el que nos tiene acostumbrado. Sin ningún tipo de miramiento», contó el diputado Juan Manuel Pedrini.

Los legisladores realizaban un acto, cuando se produjeron choques entre fuerzas federales, que arrojaron gas pimienta, y manifestantes en las inmediaciones del edificio legislativo.