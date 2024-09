Ley Bases: senadores santacruceños llaman a no dar quórum y corre riesgo el tratamiento

El mensaje de Natalia Gadano y José María Carambia

A través de sus redes sociales, ambos senadores grabaron un mensaje en donde calificaron a la ley Bases y la reforma fiscal como «una trampa legislativa» porque «dentro de una ley hay centenares de leyes». «Por más cambios que hagamos en algunos articulados, como que no se privatice Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, va a volver a la cámara de origen -es decir a Diputados- y allí se puede ratificar el texto original», explicó Carambia.

Luego, el senador de Por Santa Cruz explicó que «decidimos firmar en disidencia el dictamen por más que estemos en contra de la ley para que se pueda tratar. A cambio de eso, acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras. Pero hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar«.

Además, Carambia afirmó que «estamos sufriendo presiones del Gobierno nacional y ellos realmente no cumplieron porque ya cambiaron los que habíamos acordado». Para finalizar, hizo referencia a la reforma previsional aprobada en la Cámara de Diputados que «la prioridad no es la ley Bases, sino que son los jubilados con el paquete fiscal, para que el Gobierno no tenga ninguna excusa para no pagar».