Kicillof: «Hace seis meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales»

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró el reclamo al Gobierno nacional para que reintegre fondos recortados a la Provincia y afirmó que «hace seis meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales«.

Asimismo, aseveró hicieron el reclamo “por vía administrativa, por notas”, han pedido entrevistas y llegaron a realizar “presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia”

Al encabezar un acto junto a intendentes, el mandatario provincial advirtió que los recursos que le recortó Milei a Buenos Aires, y a las restantes provincias argentinas, «es en su absoluto despecho al carácter Federal de la Argentina y en su desprecio del interior» del país.

“La provincia de Buenos Aires tiene es la que menos recursos recibe y termina siendo la que menos trabajadores tiene y la que menos recursos gasta. En esta decisión, (Milei) cometió actos ilegales al recortar fondos. Por eso fuimos a reclamarlo, porque tenemos las normas, las leyes y los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del Gobierno Nacional”, expresó.

Durante el discurso, Kicillof dijo que este recorte “ha ocurrido de manera generalizada” pero que su distrito fue “el único» que realizó reclamos de diversos tipos y que uno de los motivos más importantes que lo impulsaron a hacerlo fueron los llamados ‘recursos discrecionales’ .

“Con el término “recursos discrecionales” el Gobierno publicitó el robo que ha hecho. Un recurso discrecional es optativo, es arbitrario, se da o no se da según la voluntad de quien lo hace. Los recursos que recibimos de Nación se dividen en recursos automáticos, que se distribuyen a través de la cuenta recaudadora del Banco de Nación a las cuentas provinciales. Hay otros recursos que son no automáticos, pero eso no los convierte en discrecionales. Sus transferencias requieren una decisión administrativa, pero que están solventados y apoyados en normativa. Discrecionales sería una decisión arbitraria, caprichosa, le doy o no le doy”, explicó.

En la misma línea, indicó que “hay recursos directos”, que son transferencias financieras que realiza el Gobierno Nacional “en base a compromisos que tiene al Tesoro Provincial”, como por ejemplo, los recursos de ANSES, que forman parte de los pactos fiscales “que se han firmado y se han ratificado presupuestariamente”.

“Milei no decide si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses. Al no transferirnos los fondos del ANSES, lo que está haciendo es quedarse ilegalmente con el dinero de los jubilados de la Provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias”, señaló.

En referencia a la obra pública, el gobernador bonaerense informó que Nación tiene firmados contratos de obras públicas “que no está ejecutando” y que “no es de cumplimiento optativo”.

“No es una decisión arbitraria. Son obras que el Gobierno Nacional tiene en el territorio de la provincia, como tiene en toda la Argentina, y que subvencionó. Esto lleva a incumplimientos contractuales, a incumplimientos de convenios cuando se trata de municipios de la Provincia de Buenos Aires o recursos que también se han convenido con el Gobierno Provincial. Hay acerca de 1.000 obras. paralizadas”, subrayó.

Para sintetizar, Kicillof consideró que “estos programas perjudican al país en su conjunto, a su soberanía y a su posicionamiento geopolítico, pero perjudican muy particularmente a una provincia productiva» como es Buenos Aires.

“No queremos hacer un discurso partidario e ideológico, pero quiero dejar en claro cuál es el carácter de esta exposición. Simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica», manifestó.

Al finalizar, se pronunció en contra de la Ley Bases, que se estará votando durante la jornada de mañana en el Senado de la Nación, porque “no tiene un artículo que beneficie a ningún sector» de la provincia de Buenos Aires, y eso “es lo que los lleva a rechazarla desde su versión inicial hasta la actual”.

“Le da superpoderes a un gobierno que destruye derechos laborales, quita derechos indemnizatorios, genera la posibilidad, casi sin castigo, del empleo en negro, informal y quita las multas prácticamente a quienes incumplen. No tiene que ver con una discusión profunda de las innovaciones y las transformaciones en el ámbito del trabajo en la Argentina y en el mundo. Baja el impuesto a la riqueza a 195.000 contribuyentes y, al mismo tiempo, hace que paguen del impuesto a la ganancia a las personas de cuarta categoría, entre 800.000 y un millón de trabajadores. Así que, con cifras equivalentes, le saca impuestos a los ricos, se lo pone a los trabajadores argentinos”, puntualizó.

Llegando al final de su discurso, recordó que la Ley Bases pretende llevar a la privatización a los servicios públicos esenciales “que ya fueron privatizados y terminaron en un verdadero desastre” y que, por otro lado, se quiere desmantelar a las instituciones “vinculadas a la ciencia, a la investigación y a la universidad” y lo pone a disposición “de quienes las odian”.

“Se han propuesto, desde el primer día, achicar, ajustar y privatizar. Por todos estos motivos, en el día de mañana, la provincia de Buenos Aires en su conjunto convoca a la marcha que se va a realizar a las 10 de la mañana en la Plaza de los dos Congresos”, remarcó.

Para finalizar, declaró que “no se trata ni de dar instrumentos o dar tiempo”, sino de «seguir en la misma dirección” para que “pare con esto” porque “están destruyendo todo”: “Necesitamos que pare esta locura”, concluyó.

Por: LAURA IMPELLIZZERI