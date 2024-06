En la negociación por aprobar la Ley Bases buscan excluir a Aerolíneas de la lista de empresas a privatizar

Comienza una semana clave en el Senado en donde el oficialismo pone todas las fichas para poder sancionar el proyecto de ley de bases y el paquete fiscal, que ya cuentan con dictamen de comisiones. En medio de negociaciones frenéticas, se modificarían algunos artículos por lo que la iniciativa del Ejecutivo de Javier Milei volverá a la Cámara de Origen que es la de Diputados. Este lunes habrá reunión de Labor Parlamentaria en la Cámara que preside Victoria Villarruel.

Sera a las 18 horas para terminar de definir cómo será la sesión especial que fue convocada para el miércoles a las 10 de la mañana. En la búsqueda de acuerdos, una de los cambios, pasaría por excluir del artículo de la ley Bases que habilita al Poder Ejecutivo a enajenar o concesionar una serie siete empresas públicas, entre las que se encuentra el Correo Argentino y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), excluir a Aerolíneas Argentinas de la lista de bienes públicos a privatizar.

Ocurre que la privatización de la línea de bandera no tiene los votos para superar el debate en particular ya que ha sido rechazado durante las reuniones plenarias de comisione por senadores no sólo de Unión por la Patria que tienen 33 representantes, sino también por legisladores del radicalismo como es el caso del fueguino Pablo Blanco o la chubutense Edith Terenzi.

Vicepresidenta Victoria Villarruel.

Y que los representantes de la Patagonia de todos los espacios políticos hicieron una causa común con la situación de la aerolínea. Los representantes patagónicos, representan el 25% de la Cámara, y bien días atrás el Ejecutivo evadió la propuesta de quitar la empresa del proyecto, en las últimas horas la Casa Rosada comenzó a analizar la posibilidad. Y es que el oficialismo no quiere dejar todo en manos de Diputados en una segunda revisión en el recinto que conduce Martín Menem.

Otros puntos en negociación

Hay otros puntos en disputas, uno es el artículo 3, que contiene la amplia delegación de facultades legislativas que reclama el Poder Ejecutivo, ya que persiste la resistencia de senadores de la oposición dialoguista. En tanto, que el radicalismo, sigue poniendo la lupa en los artículos vinculados al RIGI.

“Estamos a favor de las inversiones y los incentivos porque lo que tenemos que generar es productividad y empleo, pero los gobernadores tienen que tener injerencia. Además, debería haber un RIPI para las economías regionales y las pymes, que en este caso quedan afuera”, señaló el chaqueño Víctor Zimmermann.

En cuanto, al paquete fiscal una de las modificaciones fue en el artículo que restituye la cuarta categorías de impuesto a las ganancias darle a la Patagonia el trato preferencial y elevar un 22% el mínimo imponible por zona desfavorable. También se aceptó dejar redactado que la provincia de Tierra del Fuego, debido a que rige el sub régimen de promoción industrial queda exenta del impuesto las ganancias.

En el marco de las negociaciones, los aliados del PRO también propusieron cambios en el recinto en varios artículos del régimen de blanqueo de capitales. En el caso de Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) el cuestionamiento fue por considerar el artículo que permite a los ciudadanos extranjeros ingresar al régimen puede abrirle la puerta a que personas involucradas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Otro artículo que podría ser eliminado en el recinto es el artículo 111 del capítulo 8 del paquete fiscal que introdujo la oposición dialoguista y que se mete con los regímenes especiales en materia tributaria. Concretamente, insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias como la de los regímenes especiales de Tierra del Fuego para así aumentar la recaudación. “No sólo nos oponemos los fueguinos, sino que contamos con el apoyo de los senadores patagónicos y Unión por la Patria”, dijo a este medio un representante de la provincia más austral del país.

Por: Verónica Benaim