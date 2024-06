Bullrich con aviso de represión

“Protocolo hay siempre”, aclaró resignada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consciente de la impotencia demostrada por la administración PRO-libertaria ante las movilizaciones cada vez más masivas que genera su política económica y que volverá a poner a prueba su caballito de batalla el próximo miércoles, cuando las centrales obreras salgan a la calle para rechazar la denominada ley Bases y el paquete fiscal que tratará el Senado. “Si buscan provocación no lo vamos a permitir y si buscan cortar la calle, no lo vamos a permitir”, lanzó la frustrada excandidata del PRO. “Va a ser una marcha masiva y pacífica”, salió a responderle Pablo Moyano en representación de la CGT. “Que se quede tranquila la terrorista que metía bombas en los jardines de infantes, como le decía el presidente (Javier Milei)”, ironizó el dirigente de Camioneros, quien minimizó el habitual “show mediático” de Bullrich, la calificó de “provocadora serial” que “está incitando a la violencia” y recordó que “cuando tiene miles de trabajadores en la calle no sabe qué hacer”.

“Si están todo el día, van a tener que estar ordenadamente”, dijo de corrido la ministra, quien se ufanó de que en las movilizaciones anteriores “hemos respondido sin violencia”, un ideal que en los hechos fue la excepción a la regla y sólo rigió para las convocatorias más multitudinarias, cuando la CGT confluyó con otros actores sociales o bien durante la movilización contra el recorte del presupuesto universitario.

“Si buscan provocación no lo vamos a permitir y si buscan cortar la calle, no lo vamos a permitir”, repitió para convencerse. “El país tiene que tener orden jurídico y en las calles”, enfatizó durante una entrevista por radio Mitre. “Protocolo hay siempre”, aclaró, lo cual no significa que en determinadas circunstancias no se lo guarde en el ropero. “Hay una decisión política muy fuerte que todos conocen que es que las calles están para circular y las plazas para movilizar”, explicó Bullrich, que en los últimos cuatro años participó de infinidad de marchas contra medidas del gobierno de Alberto Fernández, incluidas las que implicaban cortes de calles y avenidas. “Como siempre, va a haber protocolo y si el objetivo es provocar el protocolo (sic) pondremos más fuerzas para evitar que lo hagan”, desafió.

“Va a ser una marcha masiva y pacífica. En todas las marchas que hemos hecho no hubo un incidente. Ella está incitando a la violencia. Nosotros vamos a salir a defender nuestros derechos, eso no quiere decir que vamos a romper nada ni a provocar nada”, la respondió Moyano durante una entrevista por Radio 10.

El dirigente de la CGT advirtió que “los senadores se van a convertir en héroes o traidores a la Patria” según cómo voten frente a los proyectos que el gobierno aspira a convertir en su primera ley en seis meses de gestión. “Tienen la responsabilidad histórica de rechazar una ley que está en contra de los laburantes, de los jubilados y de los recursos naturales”, remarcó. El miércoles, ante la sesión convocada para las 10 de la mañana, “tenemos que estar todos los argentinos y argentinas que venimos resistiendo desde el primer día este modelo económico, que estamos viendo el desastre que está provocando”, convocó.

Moyano estimó que la votación “está pareja, por eso el gobierno ha dilatado tanto la sesión”. “Esperemos que los senadores que están dudando pongan lo que hay que poner y rechacen esta ley”, reclamó. Recordó que los 33 del bloque de Unión por la Patria “aseguraron el compromiso” de votar en contra de los proyectos del presidente que no oculta su vocación por destruir al Estado desde adentro. “No creo que algún gobernador por una obra pública dé vuelta su voto. Una cosa es defender los intereses de su provincia y otra es que sea a costa del desastre que va a provocar a los argentinos” la suma de reformas estructurales contenido en la ley Bases y el paquete fiscal, aclaró.

El 12 de junio se van a encontrar con miles de argentinos que no estamos dispuestos a resignarnos a una política económica implementada por el Fondo Monetario Internacional y una reforma laboral implementada por Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint) y Mercado Libre, por las grandes corporaciones”, aseguró el dirigente de la CGT.