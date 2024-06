Guardias colapsadas por la gripe: la cobertura de vacunación no llega al 40%

La época de frío es propicia para los virus y enfermedades respiratorias. Pero este año su crecimiento exponencial inevitablemente va de la mano de la falta de campañas de prevención y vacunación por parte del Gobierno que promueve un alejamiento del Estado.

El impacto se vive día a día en las guardias de los hospitales, donde en 2024 apareció como novedad la multiplicación de casos de Gripe A. «Se observa un incremento en la circulación de distintos virus respiratorios que pueden producir cuadros clínicos, desde un resfrío común, un cuadro bronquial o una infección respiratoria aguda, hasta una neumonía», dice a Tiempo la infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.

Y cita al Boletín Epidemiológico Nacional: en las primeras 20 semanas del año se reportaron más de 37 mil neumonías y casi 290 mil enfermedades de tipo influenza. Esta última viene en marcado ascenso: hay un 15% más que en el mismo período de 2023. «Puede tener formas graves y complicaciones en la población de los extremos de la vida (bebés y adultos mayores), así como aquellas personas que tienen condiciones de riesgo como enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, diabetes, obesidad, inmunocompromiso, embarazadas», acota. Para esas poblaciones hay algo crucial: la vacuna.

Gripe y neumonía en ascenso

El neumonólogo Alejandro Videla, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) cuenta que tanto en la guardia del Hospital Austral, donde es jefe del Servicio, como en las unidades centinelas de seguimiento de infecciones respiratorias, se reportó un aumento por arriba de lo habitual de la influenza A y del virus sincitial respiratorio: «Tenemos una situación de circulación alta de virus respiratorios y eso lleva a un aumento de consultas».

La situación demanda una sobrecarga de trabajo significativa en las guardias, sobre todo con el sincitial respiratorio donde la tos persistente motiva nuevas consultas. Lo que trae problemas en los equipos de salud que luchan por mejoras salariales y laborales: días atrás hubo paros en las mayores clínicas privadas del AMBA.

En La Plata las guardias también están llenas por un aumento de casos. El médico Diego Bares del Hospital San Martín, alertó que «en los últimos 15 días, tanto en el ámbito público como en el privado, se nota la persistencia de las infecciones de las vías respiratorias altas, pero ahora se ha sumado algo que es mucho más complejo que son las neumonías, es decir, la afectación de las vías respiratorias bajas«.

Sin campañas

Por ahora, los especialistas afirman que hay vacunas suficientes para afrontar la gripe, sin embargo en un contexto donde no existen campañas por parte del Ministerio de Salud, las personas no acuden a vacunarse. Según Videla, «el problema es la falta de conciencia de riesgo de la gente. Incluso, hay un porcentaje importante del personal de salud que no se vacuna contra la gripe, que no le da importancia y ahora es un factor que la causa«.

Desde la AAMR insisten en que se vacunen no sólo los que están en los grupos de riesgo: «Que toda la población que pueda acceder a la vacuna, se vacune, porque es extremadamente segura, eficaz y previene la enfermedad, no sólo los cuadros graves, sino que también disminuye el riesgo de infección. Una persona sana puede disminuir su riesgo de infectar a una enferma».

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro, de la Sociedad Argentina de Infectología y asesor del Hospital Pirovano, coincide en que uno de los grandes problemas es la baja cantidad de vacunados: «Uno ve que la cobertura no llega al 40% en las distintas regiones del país».

Las enfermedades respiratorias se transmiten de persona a persona, al hablar o toser, «por eso, ante cualquier síntoma, la persona tiene que evitar tener contacto social y consultar con el médico para tener un diagnóstico temprano y evitar complicaciones», sobre todo en relación a quienes se encuentran en mayor riesgo.

Teijeiro insiste: «las vacunas están distribuidas, hay cantidad suficiente pero la gente no se acerca y uno de los problemas es la comunicación, en un país con una geografía tan diversa a veces no saben siquiera dónde concurrir o no es accesible«.

Prevenir y cuidarse

«El lavado de manos con agua y jabón salva vidas, incluso con alcohol en gel. También ventilar los ambientes aún en épocas de mucho frío, por lo menos cinco centímetros de apertura de ventanas, necesitamos que el aire circule y se renueve», recomienda Cahn.

Señala que al acudir a la guardia con síntomas «tenemos que colocarnos un barbijo para cuidar a los demás». Y tener las vacunas al día «no sólo de la gripe, también contra el neumococo y la del Covid-19».

Videla coincide y asevera que «habitualmente en las unidades de centinela se viene informando que (el de Covid) es uno de los gérmenes más frecuentes». Teijeiro resalta la importancia del ingreso en el calendario de la vacuna para virus sincitial respiratorio de las embarazadas entre 32 y 36 semanas de gestación: «Esto permite evitar enfermedades respiratorias del niño desde que nace hasta los seis meses de vida, es fundamental que en esta época del año se vacunen de forma gratuita». «

Del virus gastrointestinal a la H5N2 En las últimas semanas también creció otro virus: el gastrointestinal. Se multiplican los casos de pacientes que sufren vómitos o diarrea, o en otros casos fuertes dolores de panza a causa de inflamación. Un proceso que puede durar más de una semana.

A la situación sanitaria se agrega la económica que atraviesa gran parte de la población argentina: los costos de los medicamentos. Sólo un paracetamol puede superar los 4 mil pesos, hasta un cura plus se lo encuentra en 15 mil pesos, y el Miopropan S, para gastroenteritis, arriba de 20 mil.

Mientras tanto, esta semana la OMS anunció la muerte de un hombre de 59 años en México por la cepa A(H5N2) de gripe aviar. La primera vez en un humano. Sin embargo, el propio organismo mundial salió el viernes a aclarar que el fallecimiento «no es atribuible» a la gripe aviar. Por: Gabriela Figueroa