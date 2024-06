Scaloni afina el lápiz y define el plantel

La Selección Argentina intensifica su preparación para el amistoso del próximo domingo por la noche ante Ecuador en Illinois (Chicago) y sobre todo, para su debut en la Copa América del jueves 20 de junio frente a Canadá. En su segundo entrenamiento en el predio del Inter Miami se sumaron Franco Armani y Gonzalo Montiel, los últimos jugadores que restaban incorporarse al plantel de veintinueve hombres que están trabajando a las órdenes del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni.

Para el choque ante los ecuatorianos, el técnico no piensa hacer ensayos e irá en principio con la formación titular que arrancaría ante los canadienses. Pero antes deberá seguir desde muy cerca la evolución física de tres de los campeones del mundo que no llegaron en su mejor condición: Enzo Fernández, quien fue intervenido quirúrgicamente por una hernia inguinal, y Nahuel Molina, que sufrió un desgarro jugando para Atlético Madrid, no jugaron en el último mes. Este martes tambien se le practicaron estudios médicos a Germán Pezzella. quien a mediados de mayo sufrió una microfactura en el dedo chico del pie derecho.

Como es habitual, otra de las principales dudas es si jugará Lautaro Martínez o Julián Álvarez en el centro del ataque. Aunque la gran temporada que tuvo el delantero del Inter podría volcar la balanza a su favor. La otra disputa es entre Nicolás González o Ángel Di María, quien participará de su último torneo con la Selección Argentina en esta Copa América. En este último caso, las chances están bastante más repartidas y todo dependerá de lo que Scaloni y su equipo vayan observando con el correr de la semana.

Una probable formación de la Argentina para el domingo iría con Emiliano Martínez; Molina, «Cuti» Romero, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (o Julián Álvarez) y Nicolás González o Ángel Di María. Luego del partido en Chicago, la Selección regresará a Miami para preparar el último amistoso previo a la Copa que será ante Guatemala, el viernes 14 de junio en Landover, Maryland. Entre uno y otro encuentro, el miércoles 12 Scaloni deberá hacer los tres cortes finales para dejar el plantel en veintiseis jugadores.

La primera de las dudas que debe resolver el entrenador está en el sector izquierdo de la defensa. Nicolás Tagliafico es una fija en el lateral y la segunda plaza la pelean Marcos Acuña, de 32 años y 56 partidos disputados en la Selección, la mayoría de ellos en el ciclo Scaloni y Valentín Barco con sus jovenes 19 años y que recién debutó con la Mayor en marzo pasado. Acuña arrastra desde hace varios meses un problema de pubalgia, que no le permitió estar a pleno durante toda la temporada que acaba de terminar con el Sevilla.

Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta discuten la última plaza como marcadores centrales por detrás de los ya confirmados «Cuti» Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez y a la espera de la situación de Pezzella. Ambos defensores tuvieron una temporada con muchos minutos jugados y continuidad absoluta durante los últimos doce meses

Por último, en el ataque, el experimentado Angel Correa, campeón del mundo en Qatar, compite con una de las juveniles promesas, Valentín Carboni, diez años menor que él. Scaloni quiere empezar a foguear a los jugadores más jovenes de cara a un recambio que piensa profundizar en el año y medio que queda de Eliminatorias para llegar con un plantel renovado al Mundial 2026.