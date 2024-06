Los Pumas perdieron la final contra Francia en el seven de Madrid El resultado fue 19-5 para los franceses, que se quedaron con la medalla de oro. La próxima cita de Argentina son los Juegos Olímpicos.

Los Pumas 7’s no pudieron coronar una temporada soñada con un título. Después de haber disputado cuatro partidos soñados en el Civitas Metropolitano, con goleadas en la fase de grupos y un gran triunfo ante los All Blacks en semifinales, Argentina no logró mantener el altísimo nivel en la definición ante Francia y perdió 19-5.

Los primeros cinco minutos del partido fueron de ida y vuelta. Con pérdidas de un lado y del otro, las defensas terminaban imponiéndose por sobre los ataques. Sin embargo, un buen manejo de manos del plantel nacional derivó en que Luciano González, quien llegó con lo justo desde lo físico a la final, apostara al 2-1 contra la marca francesa, aprovechara el ciego y terminara apoyando un try para abrir el marcador. La conversión, muy abierta, fue errada por Mare.

Desde ese momento todo cambió. Argentina ganó la salida, pero apostó por una corrida al fondo con una patada de Rodrigo Isgró, perdió la pelota, y ya con el tiempo cumplido sufrió un try con conversión de contraataque.

Los Pumas recibieron la medalla de plata. Imagen: Prensa UAR

En el segundo tiempo, con el 7-5 para los franceses, Los Pumas 7’s fueron en busca de la gloria. Con más ganas que piernas, probó variantes tácticas aunque sin éxito. Es que Francia estuvo muy rápido para aplicar las pescas y salir con velocidad hacia el ingoal. Y en el afán por cortar un ataque, Isgró, quien había sido decisivo en otros encuentros, cometió un error, recibió la amarilla y esa diferencia de 7 vs 6 en la cancha fue decisiva.

Al final, ya con el resultado liquidado, Francia parecía que iba a festejar, pero un jugador se cortó por la suya, trató de marcar otro try y el gesto no gustó. De hecho, todo terminó en unas piñas entre los jugadores, quienes fueron rápidamente separados para evitar que la pelea terminara en mayores.

Los Pumas 7’s, tras un pequeño descanso, ya pondrán la cabeza en la última parada de la temporada. Y será la más esperada e importante, dado que se tratará de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Podrán repetir el bronce de Tokio 2021 o habrá una chance de soñar con un lugar más alto del podio? Lo cierto es que en la capital francesa estarán Marcos Moneta, el jugador diferencial, y Matías Osadczuk, quienes se perdieron el torneo de Madrid.