Alimentos: el extraño proyecto de Federico Sturzenegger para tercerizar la entrega de víveres y las preguntas que el Gobierno no responde En una muestra más de la sintonía fina con el Presidente, Sturzenegger presentó un nuevo sistema de "acopio" que incluye abonarle, por adelantado, a empresas privadas. Las dudas que no aclaró el economista .Mientras tanto, los ministros del Gabinete salieron en masa a respaldar a Pettovello.

Pese a las cortinas de humo, el gobierno no puede frenar el escándalo por los alimentos retenidos. Es por eso que los ministros del Gabinete salieron, en masa, a respaldar a la responsable del área de Capital Humano, Sandra Pettovello, en una actitud que hasta el propio Presidente Javier Milei se encargó de amplificar dando retuit a cada uno de los posteos de sus funcionarios. Y para seguir sumando puntos ante la promesa de un lugar en el Ejecutivo, Federico Struzenegger promocionó un proyecto para tercerizar la entrega de alimentos y que empresas privadas sean contratadas por adelantado.

El anuncio del Struzenegger llegó vía Twitter. Allí aclaró que el propio jefe de Estado -junto con Pettovello- le encargaron un esquema «alternativo» para proveer alimentos en caso de «emergencias». Es que según el economista -que formó parte de la Alianza y del gobierno de Cambiemos- el sistema actual de «acopio» es «ineficiente y caro». Su nuevo esquema consta de contratar una «orden de compra» a empresas para que garanticen stock de ciertos vívieres. «El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia», apuntó.

A ese esquema Struzenegger lo llama «sistema de contratos contingentes» y cree que, con él, se «barrerá con los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza».

Ahora bien, tras el anuncio, surgen varias dudas que el ¿futuro? ministro no aclaró. En primer lugar, si esos seguros serán licitados y cómo será el sistema de actualización de precios. También queda la consulta de qué entiende el gobierno por catástrofe, ya que en medio de la pobreza creciente y mientras localidades como Bahía Blanca y Corrientes sufrieron inundaciones, el Estado se procuró de encauntarse cinco toneladas de alimentos en galpones de Buenos Aires y Tucumán. A su vez, cuánto será el excedente que ganen las compañías además de la compra de stock de alimentos, cómo será la distribución y quiénes serán los encargados de controlar que esos víveres no estén vencidos. Por ahora, el Gobierno no hizo mayores aclaraciones.

La banca a Pettovello

La otra misión del Gobierno, además de darle entidad al plan de Struzenegger, consistió en salir a respaldar a Pettovello. El primero en hacerlo fue el propio Milei, quien sacó el libreto anti casta a denunciar que las críticas a la ministra de Capital Humano derivan por la lucha anticorrupción de su cartera y no por encanutarse alimentos, próximos a vencer, en medio de un aumento considerable de la pobreza e indigencia.

Luego, en masa, los ministros también hicieron llegar su respaldo a una de las funcionaria más cercanas a Milei. «El país necesita muchas más Sandras. El problema es que hay solo una», escribió el «rockstar» Luis Caputo. «Petovello está librando la madre de todas las batallas, yendo contra la matriz de corrupción», escribió Luis Petri, ministro de Defensa, y en Cancillería Diana Mondino también destacó la «lucha» de la exproductora de televisión.

El propio Presidente gastó una porción de su domingo en dar retuit, uno por uno, de todos los funcionarios que escribieron a favor de Pettovello.