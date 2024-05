Alimentos para los comedores retenidos: el gobierno tiene guardados 339.867 kg de leche en polvo que vencen en julio

Posiblemente uno de los motivos por los que será recordado el gobierno de Javier Milei será por la crueldad como política de Estado. Y donde más quedó expuesta en estos días es con el tema alimentos a comedores y merenderos: días atrás se conoció que el Ministerio de Capital Humano tiene 5 mil toneladas retenidas en depósitos de Gran Buenos Aires y Tucumán. El juez Sebastián Casanello ordenó un cronograma para que empiecen a enviarlos, y la cartera decidió apelar. La causa continúa, y ahora el dirigente social Juan Grabois denunció algo más: en los depósitos hay casi 350 mil kilos de leche en polvo que vencen en julio.

«Según la información oficial ingresada por el gobierno nacional a la causa por incumplimiento de deberes de funcionario en la que está imputada Pettovello, hay en los galpones del gobierno no cinco sino seis mil toneladas de alimentos; para colmo hay 339.867 kilos de leche en polvo que rinden 2.718.936 litros de leche líquida que se vencen en julio y todavía no presentaron el cronograma de entrega. En total hay 924.970 kilos de leche. ¡Repartan la comida, sinvergüenzas!», planteó Grabois.

Según la misma información, de las entregas realizadas hasta hoy pocas tienen que ver con emergencias. Se derivaron a instituciones religiosas, municipios y provincias. «Incluso un conocido movimiento piquetero recibió 225.050 kg de alimentos«, afirmó Grabois.

«Dejo en claro que me parece muy bien que dichas instituciones reciban alimentos, lo que me parece mal es que el gobierno mienta permanentemente para justificar su insensibilidad e ineptitud, pero sobre todo que esté desabasteciendo el 90% la red de ayuda social que tejimos durante décadas para abordar los problemas básicos que ni el Estado ni el mercado resuelve en un contexto de duplicación de la extrema pobreza», mencionó.

Y completó: «vamos a demostrar que todos los convenios de alimentos realizados en los últimos años a través del PNUD con las organizaciones sociales que patrocino como abogado se ejecutaron y rindieron de manera incuestionable. La decisión de rescindirlos -pese a las auditorías nacionales e internacionales- en el marco del crecimiento de la indigencia es producto de una criminal arbitrariedad política que implica abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario».

Alimentos retenidos y la postura del gobierno

Las horas siguientes a conocerse la noticia de los alimentos retenidos marcaron a un gobierno lejos de dar marcha atrás con su postura. “Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública, y la justicia no se puede entrometer en la política pública”, declaró el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, este lunes al ser preguntado por la demanda judicial que ordena la elaboración de un plan de distribución de los alimentos que tiene en sus depósitos el Ministerio de Capital Humano.

La medida del juez federal Sebastián Casanello fue notificada a primera hora de la mañana y establecía que el Gobierno nacional debe cumplir con lo solicitado en el plazo de 72 horas. En un principio se trataban de 5 mil toneladas de alimentos que se encuentran en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y Tafí del Valle, Tucumán, pero ahora Grabois afirmó que son en realidad 6 mil.

Foto: Télam

Por otra parte, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, denunció que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello también tiene «arrumbadas y abandonadas 50 camionetas 0 Km».

La justificación del Gobierno libertario es insólita. En palabras del propio Adorni: “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, pasa en el resto de los países del mundo”. A la hipótesis de una catástrofe, como las inundaciones y temporales que ya ocurrieron durante su gestión en ciudades como Bahía Blanca y Corrientes, declaró: “Imaginate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos otra catástrofe, alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos”.

Por: Guillermo Lavecchia