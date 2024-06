El caso ARSA y por qué el consumo se esfumó La recesión de Milei produjo un fenómeno inédito: ya no hay reemplazo de consumo ni migración, sino gente que decide recortar en un 20 por ciento la canasta básica. Eso puso al límite del quiebre a las empresas en general pero, en particular, a las que producen bienes y alimentos no esenciales. Como si fuera poco, las consultoras registraron un rebote de los precios en la última semana de mayo.