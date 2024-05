El bloque PRO concretó su fractura en la Legislatura bonaerense y se profundiza la interna en el partido amarillo

El bloque PRO en la Legislatura bonaerense concretó hoy su fractura y se profundiza la interna en el partido amarillo entre el ex presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

De esta manera, el espacio político fundado por Macri quedó dividido tanto en Diputados como en Senadores. La sangría fue mayor en la Cámara baja, donde dejaron el espacio cinco diputados, contra una sola que lo hará en la Cámara alta.

“Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio. La libertad no se negocia, se defiende. El cambio es ahora y sin especulaciones”, manifestó en un comunicado el nuevo espacio legislativo que responde a la ministra de Seguridad.

El grupo de parlamentarios bullrichistas que se escindieron quedó conformado por los diputados provinciales Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti, Fernando Compagnoni y la senadora provincial Daniela Reich.

“En este momento histórico, ratificamos nuestro apoyo total al cambio profundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está haciendo el Gobierno nacional”, expresaron en el parte de prensa donde anunciaron la ruptura.

A su vez, los legisladores afirmaron de forma categórica que existen “sólo dos opciones reales«, que tienen que ver con acompañar el “cambio profundo” o asumir «posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor”.

“Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”, señalaron.

Entre los objetivos que se propone el flamante bloque bullrichista en la Legislatura bonaerense están “bancar el cambio a fondo” y ejercer un “control crítico” de las acciones del gobernador Axel Kicillof. También buscarán “interactuar positivamente” con los bloques que comparten sus ideas de “cambio y libertad”.

La fragmentación del PRO de la provincia de Buenos Aires se dio luego de la asunción oficial de Macri al frente del partido amarillo y su intento por mantener el equilibrio interno del espacio. El ex mandatario nacional no quiere una fusión total con el oficialismo, ya que considera que el PRO no tiene la misma identidad partidaria que los libertarios.

Además, el actual presidente del partido fundado en 2008 quiere que el diputado nacional Cristian Ritondo esté al frente del PRO provincial pese a que Reich tiene mandato hasta 2026, algo que el ex jefe de Estado quiere acortar. La ministra de Seguridad, por su parte, espera avanzar hacia la unión total con LLA.