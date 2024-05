Adorni confirmó que Capital Humano apelará la medida ya que los alimentos retenidos serían para eventuales catástrofes

“Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública, y la justicia no se puede entrometer en la política pública”, declaró el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, este lunes al ser preguntado por la manda judicial que ordena la elaboración de un plan de distribución de los alimentos que tiene en sus depósitos el Ministerio de Capital Humano. La medida del juez federal Sebastián Casanello fue notificada a primera hora de la mañana y establece que el Gobierno nacional debe cumplir con lo solicitado en el plazo de 72 horas. Se trata de 5 mil toneladas de alimentos que se encuentran en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y Tafí del Valle, Tucumán.

Por otra parte, la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, denunció que el Ministerio de Capital Humano también que conduce Sandra Pettovello también tiene «arrumbadas y abandonadas 50 camionetas 0 Km».

La justificación del Gobierno libertario es insólita. En palabras del propio Adorni: “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes. Esto no es una cuestión que solo ocurre en Argentina, pasa en el resto de los países del mundo”. A la hipótesis de una catástrofe, como las inundaciones y temporales que ya ocurrieron durante su gestión en ciudades como Bahía Blanca y Corrientes, dijo: “Imagináte repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos otra catástrofe, alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos”. No obstante, cabe resaltar que ante las emergencias climáticas, evacuados y heridos, la gestión actual de Gobierno no envió alimento alguno, ni lo puso a disposición.

Foto: Eduardo Sarapura

La justificación y defensa estatal por la retención de los alimentos que, desde diciembre, cientos de comedores comunitarios reclaman, fue expuesta de esta manera por el vocero: “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura. De hecho, esto corre por dos carriles distintos, porque hay una confusión, incluso gente que me ha insultado públicamente en lo personal. Aclararles que por un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables y a los que menos tienen. Y otra muy diferente son aquellos alimentos con destino de reserva”.

Por otra parte, en un comunicado del Ministerio de Capital Humano, se afirmó que “de las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría”. Según Capital Humano, se trata, además, “de un producto de mala calidad”.

Con respecto a la orden judicial, aseveró que “el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes. No se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas”.

Bullrich contra Monseñor Ojea

Cabe mencionar que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, pidió el domingo al Gobierno nacional que entregue los más de 5 millones de kilos de alimentos que retiene en dos galpones. “Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos de alimentos que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria rápidamente tienen que ser entregados”, expresó Ojea

El obispo de San Isidro aseguró: “No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”, y agregó que “rápidamente tienen que ser entregados, esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, cuando tiramos comida”.

El titular del Episcopado se expresó luego de que el presidente Javier Milei minimizara la falta de reparto de alimentos al decir que “si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle”, y que el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, asegurara que “la comida está en perfecto estado, no está vencida y no se está pudriendo sino que se utilizan en casos de emergencia porque en la Argentina hay una catástrofe cada 10 o 15 días que asistir”.

Este lunes, sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a contestarle al Obispo. “Monseñor tiene que saber lo que está pasando. Es bueno poder decírselo de frente, charlar con él. Es una persona muy abierta, muy amable. Yo tuve el gusto de charlar con Ojea. Es cuestión de mostrarle la realidad, mostrarle la realidad de lo que está pasando”, aseguró en La Cornisa. Bullrich insistió en que “el Ministerio de Capital Humano no se guarda nada. Todo lo contrario. Lo que hace es impedir que se roben la comida. Monseñor tiene que saber lo que está pasando”.

La ministra apuntó contra los comedores comunitarios. “Se le ha puesto dinero a la Tarjeta Alimentar que es mucho mejor que los comedores. Los comedores son lugares donde hay líderes, donde dicen que van a comer mil y son 50”, aseveró.

La denuncia que impulsó la orden judicial

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia del dirigente Juan Grabois. El juez le encomendó a la cartera encabezada por Petovello a que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

Casanello dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”. Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.