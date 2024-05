Caputo destacó que en abril también se alcanzó superávit financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que en abril también se alcanzó superávit

financiero, y ratificó que el gobierno de Javier Milei «está en el rumbo correcto».

«Para crecer hay que levantar el cepo, todo lo que estamos haciendo es para salir del cepo», remarcó.

Asimismo, destacó la solidez del programa con ancla fiscal, y consideró que es el ministro de Economía «con más apoyo de las últimas décadas», lo cual hace su labor «más simple».

«Abril ya viene con equilibrio fiscal, con algo de superávit financiero», subrayó.

Y con respecto a la inflación, Caputo sostuvo que «se festeja la confirmación de que estamos por el rumbo correcto. Veníamos de una hiperinflación casi garantizada. Estamos haciendo lo que dijimos y está pasando lo que también dijimos que iba a pasar».

«Lo importante de bajar la inflación es para que se empiece a reactivar el crédito. Sin crédito un país no funciona», dijo el titular de Hacienda y destacó que «pasamos de una situación de hiperinflación a créditos hipotecarios a 20 y 30 años en cinco meses».

Por otra parte, y en declaraciones al canal La Nación+, Caputo se refirió también a la suba del dólar blue a 1.100 pesos, registrada en la jornada, y lo adjudicó a que el mercado «aún

porfía».

Y acerca de la Ley Bases, consideró que «ayudaría mucho también (su aprobación). Soy optimista, la recuperación está muy cerca».

Al ser consultado por las inversiones, sostuvo que «hay más interés de lo que jamás hubiéramos imaginado. Los inversores del exterior están asombrados por la velocidad de los cambios y el Presidente es un polo de atracción por sus ideas».

También habló sobre las negociaciones con el FMI y aclaró que «todavía no entramos en el nuevo programa con el Fondo. Vamos a empezar recién ahora a conversar. No hemos hablado con absolutamente nadie del sector privado para conseguir plata. No hemos buscado financiamiento».

Finalmente, advirtió que el gobierno «no controla precios, controla conductas. Esto funciona en todos los países y es el mecanismo institucional por el cual se controla».

«El mensaje para los empresarios es «inviertan»; si invierten, vamos a tener superávit; si tenemos superávit, vamos a bajar impuestos; se va a recuperar la economía y se va a recuperar el

salario real», concluyó.