Argentinos perdió por goleada ante Corinthians y se despidió de la Sudamericana

Argentinos Juniors no hizo pie, cayó goleado por 4 a 0 en su visita a Corinthians de Brasil y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, en un encuentro disputado esta noche en San Pablo por la quinta fecha del grupo F.

Un doblete de Yuri Alberto, y otro tanto de Wesley Ribeiro, en la primera parte, le sirvieron al elenco paulista para sacar una diferencia definitoria. Sobre el final del cotejo Fausto Vera marcó el cuarto gol y redondeó la goleada.

Con este triunfo Corinthians se jugará la clasificación en la última fecha, cuando reciba a Racing de Montevideo, el líder del grupo.

Parecía que Argentinos podía imponer alguna condición al comienzo, de hecho tuvo dos aproximaciones con sendos remates Battallini y Romero, pero luego se diluyó.

Y en su primera llegada Corinthians abrió el marcador gracias a un cabezazo de Yuri Alberto, un golpe duro para el equipo de La Paternal, que necesitaba un triunfo para mantenerse con chances.

A partir de ahí todo fue cuesta arriba para Argentinos, perdió la línea, se refugió cerca de su área y casi no inquietó en la de enfrente.

En la parte final del primer tiempo, y tras dos errores garrafales en defensa, Corinthians aprovechó para aumentar: primero con un tiro de emboquillada de Wesley Ribeiro, tras una mala salida de Diego Rodríguez, y después Yuri Alberto luego de otro fallo en la última línea al rival.

En la segunda parte Argentinos se adelantó unos metros, aprovechando la postura de Corinthians, que con la ventaja conseguida bajó la presión. De todas maneras, el equipo local siguió controlando el juego y ya de contragolpe desperdició varias oportunidades para aumentar, con un tiro de Ribeiro apenas alto y otro remate de Yuri que contuvo Rodríguez.

Hasta que en el final, el recién ingresado Fausto Vera fusiló a Rodríguez y marcó el cuarto gol de los brasileños.

Esta es la síntesis:

Corinthians 4 – Argentinos 0.

Estadio: Neo Química Arena.

Arbitro: Felipe González (Chile).

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá y Hugo; Rodrigo Garro, Daniele, Breno Bidon y Angel Romero; Yuri Alberto y Wesley Ribeiro. DT: Antonio Oliveira.

Argentinos: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Erik Godoy y Tobías Palacio; Santiago Montiel, Ariel Gamarra, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros y Damián Battallini; Gastón Verón y Maximiliano Romero. DT: Pablo Guede.

Goles en el primer tiempo: 9 y 43m. Yuri Alberto (C); 41m. W.Ribeiro (C).

Gol en el segundo tiempo: F.Vera (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Gustavo Henrique por Torres (C); 11m. Leonardo Heredia por Romero; José Herrera por Gamarra y Juan Cardozo por Oroz (AJ); 22m. Matías Perello por Verón (AJ); 25m. Igor Coronado por Garro (C); 34m. Pedro Raul por Yuri Alberto (C); 35m. Fausto Vera por W.Ribeiro (C).