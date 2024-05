«Control, chocamos acá. Había un tren», dijo el maquinista del tren San Martín

Tras el choque de trenes de la línea San Martín en el barrio porteño de Palermo, el conductor de la formación que llevaba pasajeros se comunicó con sus compañeros para informar lo sucedido.

«Control, chocamos acá. Nos notificaron en Ocampos y chocamos acá, kilómetro 5 casi. Había un tren», dice el maquinista a los trabajadores del control.

«Sí, sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que sé, le estoy llamando a la auxiliar de Palermo que consiguió la vía», dice uno de los controladores.

Y agrega: «¿Martín me escuchás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente».

El choque de trenes ocurrió alrededor de las 10.30 de este viernes y 30 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales porteños con diversas heridas; mientras que otras 70 fueron asistidas en el lugar.